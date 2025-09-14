Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Primitiva deja dos premios de 553.034,17 euros en dos provincias este sábado
Ambiente en la playa dels Peixets de Alboraia tras un episodio de contaminación fecal. IVÁN ARLANDIS

La dana y los vertidos contaminantes duplican los cierres de playas en la Comunitat

El verano acaba con 37 arenales que tuvieron que prohibir el baño en toda la región y Valencia sufre dos de cada tres banderas rojas

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:32

Este lunes se pone punto y final a la temporada de baño en las zonas marítimas autorizadas por la Generalitat para refrescarse ante las olas ... de un calor cada vez más asfixiante que azotan la Comunitat. Hora de hacer balance. La campaña estival, que arrancó el pasado 1 de junio y que acaba mañana 15 de septiembre, deja una conclusión clara: el cierre de playas valencianas se ha duplicado con respecto al año pasado. En este periodo, 37 arenales de la región tuvieron que colgar la bandera roja para prohibir el acceso al agua por motivos que van desde la aparición de especies peligrosas como el dragón azul a los arrastres de la dana y la aparición de vertidos contaminantes.

