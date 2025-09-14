La dana y los vertidos contaminantes duplican los cierres de playas en la Comunitat

Este lunes se pone punto y final a la temporada de baño en las zonas marítimas autorizadas por la Generalitat para refrescarse ante las olas ... de un calor cada vez más asfixiante que azotan la Comunitat. Hora de hacer balance. La campaña estival, que arrancó el pasado 1 de junio y que acaba mañana 15 de septiembre, deja una conclusión clara: el cierre de playas valencianas se ha duplicado con respecto al año pasado. En este periodo, 37 arenales de la región tuvieron que colgar la bandera roja para prohibir el acceso al agua por motivos que van desde la aparición de especies peligrosas como el dragón azul a los arrastres de la dana y la aparición de vertidos contaminantes.

La Conselleria de Medio Ambiente es el organismo responsable de analizar el estado de los casi 300 puntos de baño autorizado entre áreas marítimas y continentales. Sobre estos enclaves, la dirección general de Calidad y Educación Ambiental efectúa cada año alrededor de 5.000 controles de calidad de aguas en los tres meses y medio que dura la temporada. En esta ocasión, un dato que no ha pasado desapercibido para el equipo que dirige Vicente Martínez Mus es la gran cantidad de cierres de arenales que han tenido que decretarse.

El listado de prohibiciones de acceso al agua en zonas marítimas ha pasado de registrar 24 cierres el verano pasado a 37 el presente ejercicio. En el desglose por provincias, tres banderas rojas corresponden con playas de Castellón, diez a arenales de Alicante y 24 a puntos de Valencia. Es decir, este año se han cerrado sólo en la demarcación valenciana la misma cantidad de playas que en toda la región durante el periodo estival correspondiente a 2024.

Las playas que tuvieron que cerrarse este verano son La Goleta de Tavernes, Daimuz, Xeraco, Cala Cerrada de Orihuela, Miramar, arenal dels Fonts Alcalá de Xivert, El Perelló, Motilla (en dos ocasiones), Palmeretes, la Solsida de Altea, las fuentes del Algar de Callosa d'en Sarrià, el Serradal y el Pinar en Castellón de la Plana, Arena-Bol de Calpe (dos veces), Portsaplaya y els Peixets de Alboraia, el Dosel de Cullera, Rabadells, Agua Morta, Agua Blanca y Pau Pi de Oliva, el Mareny de Barrequetes de Sueca (un par de veces), Arbre del Gos, la Albufereta de Alicante, el Gorgo de la Escalera de Anna, Molins, Les Marines, la Punta del Raset de Dénia, Mal Pas de Benidorm, Marenyet de Cullera, Masalfassar y Terranova. Cabría añadir también en este capítulo a los arenales de Guardamar del Segura y Racó de la Mar de Canet d'en Berenguer, pues tuvieron que ser clausurados por la aparición de dragones azules.

Desde Medio Ambiente explican que el impacto de la dana del 29 de octubre está detrás de buena parte de los cierres dado que las riadas dañaron las redes de saneamiento y otras infraestructuras relacionadas con el tratamiento de aguas. Ello, sumado al aumento de la temperatura del mar fueron algunos de los factores que contribuyeron a agravar este incremento de cierres respecto a la temporada anterior. Asimismo, también cabe tener en cuenta otros motivos como los arrastres de vertidos contaminantes de las acequias que desembocan en el mar o medidas como la apertura de las compuertas de la Albufera.

«Las contaminaciones detectadas no suponen un grave riesgo para la salud, siempre que los bañistas respeten las banderas rojas y las recomendaciones oficiales, del mismo modo que ocurre en situaciones de temporal», explican fuentes del área encabezada por Martínez Mus. Las mismas voces destacan pese a la subida que estos casos son 37 afecciones sobre una muestra total de 300 puntos así como que el 91% de las zonas marítimas de baño registradas el año pasado obtuvieron parámetros del agua de categoría 'excelente'.

Sin responsabilidades

El protocolo para prohibir el baño es bien conocido en Alboraia. A principios de agosto, el ayuntamiento emitió un comunicado para decir «basta» ante el hecho de ser «la última parada de las acequias» que transportan la contaminación que acaba provocando el cierre de sus playas como Portsaplaya o els Peixets. De hecho, apuntaron a que la problemática provenía de «aguas arriba», es decir, de otros municipios.

La gestión de los canales de riego y los vertidos en barrancos es un asunto complejo en el que intervienen la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Conselleria de Medio Ambiente, el Tribunal de las Aguas y los ayuntamientos. A día de hoy, ninguno de ellos ha asumido la responsabilidad de que los arenales de Alboraia tuviesen que colgar la bandera roja día sí y día también por la aparición de bacterias.

La CHJ dijo que no detectó vertidos en el Carraixet; Conselleria argumentó que sólo realiza analíticas en las playas; el Consistorio de Alboraia garantizó que todo su casco urbano está depurado; el resto de ayuntamientos guardaron silencio; y el Tribunal de las Aguas abrió otro melón apuntando a la existencia de «deficiencias» en la red de depuración de pueblos y polígonos... Sea como fuere, sin responsables. Eso sí, Medio Ambiente ha movido ficha y prevé sentarse con los municipios antes de tomar cartas en el asunto. Ya se ha reunido con Alboraia para explorar soluciones.