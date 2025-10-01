La dana se cuenta con su propio barro Una exposición de collages del artista valenciano Antonio García López en l'Eliana recorre los hechos y los personajes de la tragedia I Las piezas están realizadas con elementos reales de la riada

Un reloj parado, los restos de comida de la despensa destrozada, un lavabo del que mana barro, las alpargatas que hablan de personajes que desaparecen. Una maleta llena de recuerdos rotos, un montón de barro y escombros, la representación del perito que llega pars valorar un daño de consecuencias personales cuyo valor es incalculable, las latas de conservas vacías que son la huella del paso de los voluntarios, un crucifijo que señala la maldita raya del agua, la imagen de una niña que proclama que nos encontramos ante materia muy frágil… Y la instalación que conduce hasta una realidad no menos frágil, la de la vejez: Un tendedero con ropa manchada de barro, la ropa que se les quedó tendida a los padres del artista Antonio García López la noche de la dana. El recuerdo a los que la riada segó la vida. Un baño de realidad, una exposición estremecedora.

Es un espectáculo de la verdad. Retrato de una tragedia. Un desfile por los hechos y por sus personajes. La radiografía del desastre desde la mirada del artista, Antonio García López. El creador necesitaba exorcizar el dolor sufrido en sus propias carnes. Todo es en esencia la muestra 'Personatges de la dana', amplia colección de collages, que se muestra en el Centro Sociocultural de l'Eliana. Contemplación de arte que emociona; una trayectoria de escenas que, como el propio artista describe, desde el punto de vista plástico es como el recorrido a través de un via crucis: «La pasión y el dolor».

La materia misma, y además la materia real extraída del escenario mismo del barro, es el soporte plástico para manifestar el duelo de su creador. Todo cuanto ha servido a García López para sus obras está extraído del escenario de la tragedia. Hay objetos de su propia casa y de su misma vida. La instalación central es sin duda la más elocuente: «Es el propìo tendedero de mis padres, la ropa que tenían tendida cuando llegó la dana».

No se trata de una crónica de acontecimientos. Va más allá. García López lanza el mensaje de su deseo de recomponer el mundo. De que no caiga en el olvido el dolor que no se ve convencido como está de que la recuperación material se va haciendo.

¿Pero qué pasa con la recuperación del ánimo?La materia concede veracidad al relato del drama que a través de obras como 'Los supervivientes' se pone del lado de las víctimas. García López lo sufrió todo el Alfafar, «mi padre murió unos meses después». El dolor se lo llevó por delante y su hijo no pudo empezar a armar sus obras hasta meses después. Consideró necesario «levantar acta» de cuanto sucedió aquel nefasto 29 de octubre y sobre lo que reflexiona planteándose que no es la primera vez que ocurre. Por eso entiende que es necesario insistir en el recuerdo con la mirada puesta en que aprendamos: «Esto es una advertencia de futuro, para que de la desgracia salga algo constructivo y que quienes nos dirigen se pongan en la piel de las víctimas y tengan la empatía que no se ha tenido».

