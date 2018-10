El cupón de la ONCE del 8 de octubre deja 1,9 millones de euros en la Comunitat Valenciana Un total de 55 cupones agraciados se registran en la localidad alicantina de Pilar de la Horadada LAS PROVINCIAS Martes, 9 octubre 2018, 22:30

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 1.925.000 euros en Pilar de la Horadada (Alicante), en 55 cupones agraciados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 8 de octubre, tal como ha informado a través de un comunicado la organización.

El vendedor de la ONCE José Antonio Sánchez García, adscrito a la Agencia de la ONCE en Orihuela, es quien ha llevado la suerte de la ONCE a esta localidad alicantina. Un buen número de habitantes de Pilar de la Horadada, entre ellos los miembros de algunas cooperativas de la zona que están entre sus clientes habituales, celebra a ilusión de la ONCE, justo la misma fecha en la que se festejan el Día de la Comunidad Valenciana.

El cupón del 8 de octubre estaba dedicado a la localidad palentina de Lagartos, en la serie Mi pueblo.