Denuncian ante la Intervención las cuentas de un colegio de l'Eliana

Las limpiadoras de los institutos siguen sin cobrar la nómina del mes de enero

Las trabajadoras de la limpieza de 85 centros educativos públicos, la mayoría institutos, siguen sin cobrar la nómina del mes de enero, pese a que la empresa responsable de estas tareas se comprometió el pasado día 31 de enero a que todos los pagos estarían al día a finales de la pasada semana. Al menos, es lo que se transmitió a la Conselleria de Educación, según explicaron los representantes de UGT y CC. OO. PV que se reunieron con el subsecretario de Educación, José Villar, tras una protesta organizada en la sede central del departamento.

Tal y como explican algunas de las trabajadoras afectadas y confirman las organizaciones sindicales, la paga extra de Navidad ya ha sido abonada y la nómina de diciembre se empezó a transferir el pasado viernes, si bien no todas la han ingresado todavía. Se espera que lo hagan en las próximas horas. No sucede lo mismo con el salario correspondiente a enero, que debería haber llegado en los primeros días de febrero (en Valencia, el primero hábil). Además, en cuanto al finiquito del pasado verano (son trabajadoras fijas discontinuas), aquellas que todavía no lo han ingresado no saben cuándo llegará este pago, pues las consultas que hacen a la empresa responsable, Limpiezas Raspeig, son más bien pesimistas al alegarse que no se sabe cuándo se transferirá.

Tras los reiterados impagos, las trabajadoras decidieron convocar una huelga indefinida que comenzará el lunes 18. Y de momento, la medida de presión se mantiene. La pasada semana los representantes de la empresa no se presentaron al acto de mediación celebrado.

Fuentes sindicales explicaron ayer que hoy lunes continuarán haciendo un seguimiento en relación a los pagos para trasladar la información a la Conselleria de Educación, tal y como se acordó el día 31.