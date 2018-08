Cuenta atrás a un verano con menos euforia Una familia carga las maletas en el coche después de pasar las vacaciones en la playa de Gandia. / jesús signes Julio no cumple las expectativas, agosto remonta en las dos últimas semanas, y el sector turístico queda a la espera de septiembre Las vacaciones acaban con una ocupación menor que 2017 LUCÍA JULIÁ VALENCIA. Domingo, 26 agosto 2018, 00:09

La vuelta al trabajo ya empieza a notarse en parte de la Comunitat. Por la costa, tumbarse en la playa con espacio suficiente para no invadir al vecino de al lado comienza a ser posible. Al igual que encontrar sitios libres para aparcar. En la ciudad, la estación del Norte, el aeropuerto y los hoteles dejan imágenes de despedida: amigos, parejas y familias partiendo con sus maletas cargadas de las historias vividas en sus viajes, ahora ya convertidas en recuerdos. La familia Carbó plasma una de esas tiernas escenas. Cargando las bolsas en el coche y preparada para abandonar sus vacaciones en la playa de Gandía, Lucía, la hija mediana, exclama: «Aquí se está muy bien». Por eso llevan 50 años veraneando allí. Pero no son los únicos que eligen las playas de la Comunitat como su paraíso estival. La experiencia lo confirma: la costa valenciana atrae cada año a miles de turistas que buscan relajarse en el mar mediterráneo.

No obstante, la Comunitat Valenciana no han vivido uno de sus mejores veranos. Las expectativas para 2018 eran muy altas, sobre todo después del extraordinario ejercicio en 2017 que alcanzó cifras récord. En cuanto a la ocupación hotelera, los números recogidos por la Unión Hotelera de la Provincia de Valencia (UHPV) tras cerrar la primera quincena de julio también preocuparon, pues se registraron cifras inferiores a las del 2017. Durante este mes, el panorama ha sido similar. Aunque aún no se tienen datos precisos, Luis Martí, presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat (CET-CV), avanzó a LAS PROVINCIAS que la ocupación en agosto, «al igual que julio, ha descendido de un 3% a un 5% respecto al pasado». No obstante, Martí reconoce que esta cifra sigue siendo buena «en la medida plana que está siendo este verano», ya que partían de una ocupación muy alta.

Entre los factores que han motivado el descenso está, por una parte, la recuperación de otros mercados competidores. Principalmente Turquía, que como Túnez o Egipto, perdió rivalidad desde la Primavera Árabe y la proliferación del terrorismo yihadista. Ahora los tres han emergido de nuevo causando un impacto negativo en el sector de la Comunitat. Por otra parte, según Martí, el 'Brexit' y el estancamiento de la demanda nacional también han provocado esa bajada.

La ocupación hotelera en agosto ha bajado de un 3% a un 5% respecto al verano del año pasado La recuperación de otros mercados competidores y el 'Brexit', principales responsables del descenso

Ahora bien, para los hoteles premium de la capital del Turia la temporada estival ha sido bastante buena, pues este año han roto con la estacionalidad que los aquejaba. Así lo confirmó esta semana un estudio realizado por la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec). Según la patronal, sus hoteles asociados de cuatro y cinco estrellas alcanzaron en los meses de junio y julio su mayor porcentaje de ocupación de las habitaciones.

La tendencia bajista se ha extendido también a otras localidades de la provincia, como Gandía. En su playa, que se alza como uno de los mejores puntos de aglomeración turística, los comercios coinciden en lamentar el descenso de la afluencia de visitantes. Además, algunos complejos de apartamentos confiesan que han notado un 10% menos de ocupación respecto al verano anterior. Según las estadísticas publicadas por Hosbec, durante la primera quincena de agosto la capital de la Safor ha recibido un 6,10% menos de ocupación hotelera. Agentes del sector reconocen que el principio de mes fue flojo, al igual que julio. No obstante, añaden que desde mediados de agosto la estancia se ha igualado con respecto a otros años en esas fechas.

En el resto de la Comunitat se evidencia la misma realidad. Los datos no dejan lugar a dudas. La Costa Blanca, que supone aproximadamente el 60% del turismo de la autonomía, ha sido una de las principales afectadas por este fenómeno. De hecho, el simbólico representante del reclamo de sol y playa, Benidorm, empezó el mes de julio con su peor actividad desde 2014: un 89%. Este porcentaje, según Hosbec, supuso 2,9 puntos menos que el arranque de julio el año anterior y sitúo al municipio alicantino en niveles de la época más dura de la crisis. Asimismo, el inicio de agosto, tampoco ha sido muy prometedor. La primera quincena del mes tuvo una ocupación hotelera del 90,7%, esto es, una pérdida de 1,6 puntos respecto al mismo período en el año pasado según Hosbec.

Por otro lado, el sector hostelero tampoco ha recogido una buena cantidad de clientes, según la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV). Desde la agrupación declaran que ste verano «no hemos tenido una buena campaña, ha sido peor que la de años anteriores». De hecho, ya lo temía con las primeras estimaciones que realizaron en el mes de julio. Estas apuntaban a una bajada del consumo respecto al año anterior, especialmente en las zonas de playa entre semana.

Al parecer, la situación no ha conseguido mejorar mucho este mes y «agosto ha confirmado los datos de julio», señalan desde la entidad. Desde la federación, sitúan los modelos de segunda residencia como una de las principales causas de este declive, porque con esta oferta, según explican, «aumenta el consumo en las casas, pero disminuye en los restaurantes».

Pese a la realidad plasmada, agentes del sector turístico manifiestan que las reservas para finales de agosto y septiembre son iguales o incluso mejores que las del ejercicio pasado. Por ahora, habrá que esperar a las cifras exactas de final de verano, ya que son muchos los que deciden alargar su estancia para estirar sus vacaciones en el litoral levantino, donde «se está muy tranquilo y se come muy bien» , resalta Lucía.