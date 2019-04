Uno de cada cuatro universitarios acaba abandonando la carrera Francisco Pérez, Rafael Pardo, Joaquín Aldás e Irene Zaera, durante la presentación del informe. / ivie La capacidad del alumno o el nivel de dificultad del grado influyen en la decisión, que cuesta mil millones de euros a las arcas públicas JOAQUÍN BATISTA VALENCIA. Viernes, 26 abril 2019, 00:28

Uno de cada cuatro valencianos (el 27,5%) abandona la carrera en la que se matriculó al iniciar su formación superior. De estos, una parte opta por un título distinto y el 16,4% acaba dejando los estudios definitivamente. Las cifras se incluyen en la edición del informe 'Indicadores Sintéticos de las Universidades Españolas' elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), y además de abordar las causas que motivan semejantes tasas, alerta de lo ineficientes, por caras, que resultan.

El estudio, como en ediciones anteriores, incluye también un ranking de instituciones elaborado a partir de indicadores de docencia, investigación y transferencia de conocimiento -donde la Comunitat queda bien parada-, aunque en esta ocasión la principal novedad ha sido el capítulo referido al abandono. Para calcularlo, se ha tomado como punto de partida a los alumnos que iniciaron sus estudios en el 2012-2013.

El informe se nutre de datos oficiales y de técnicas estadísticas para abordar las causas. En comparación con la media estatal, la Comunitat queda por debajo en los dos indicadores: abandono del primer grado y de los estudios universitarios. A nivel nacional los porcentajes son del 26,5% y del 14,3% si se tienen en cuenta sólo las cifras de las universidades presenciales, y del 33,3% y el 21,4% incluyendo a las que funcionan a distancia. Como en la Comunitat no se ha contado a la VIU al no aportar datos, la comparación citada se centra únicamente en las primeras. La Politècnica es la institución con las tasas más elevadas.

El extenderse en el análisis del abandono tiene que ver con la inversión educativa, pues se considera que se dedican recursos que acaban desaprovechados. «En las universidades públicas los costes los soportan fundamentalmente los contribuyentes, que financian la formación (los impuestos sirven para pagar la mayor parte del puesto). Y en las universidades privadas, estos costes están financiados por las familias, pero el abandono no dejar de ser negativo pues supone una inversión inadecuada de unos recursos que podrían haberse dedicado a otras finalidades más productivas», dice. El estudio cifra en 974 millones de euros anuales el coste derivado de estos porcentajes tan elevados.

Además, se trata de uno de los indicadores que se emplean en el ranking. Aunque ayuda a detectar problemas a abordar en los centros que deberían penalizar en la clasificación, señala también que hay factores que escapan al control de las universidades, como el nivel de preparación en las etapas previas.

En cuanto a los factores que influyen está el tipo de universidad, pues los porcentajes se disparan entre las no presenciales (no es el caso de la Comunitat, donde la única no se cuenta). También sucede con la titularidad, pues son más bajos en las privadas, situación que se vincula con que tienen más alumnado vocacional, un criterio de elección que resulta penalizado en las públicas ante la rigidez de la admisión (nota de acceso), si bien también se acepta que exista un «seguimiento más cercano» del estudiantado.

Sobre el alumnado, se acredita que su calidad (mejor expediente) y vocación influye en obtener menores tasas al cruzar los datos con los de las carreras con mayor índice de preferencia y de exigencia de acceso -Medicina es un buen ejemplo-, de la misma manera que la «dificultad intrínseca» de algunos títulos también es una variable (las ingenierías tienen tasas más altas). En cuanto al peso de las variables, destacan la calidad de los estudiantes y la vocación como factores reductores, mientras que la presión del aumento de las matrículas (en las públicas, por los suspensos), no tiene efectos significativos.