El sindicato Csi·f ha sido la única organización sindical de la Mesa Sectorial que no ha firmado el pacto para la gestión del desplazamiento del personal de atención primaria al considerar que la propuesta no cumple cuestiones básicas como que no se asuma que los traslados de atención domiciliaria deben realizarse siempre con medios de la conselleria. También alerta de que se producirán retrasos si hay necesidad de ingreso hospitalario.