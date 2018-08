Críticas a Sanidad al tener que ir los médicos en coche o a pie a los domicilios Los facultativos deberán acudir andando a avisos programados si están a menos de diez minutos en algunas zonas y en otras se han ofertado bicicletas eléctricas D. G. VALENCIA. Jueves, 2 agosto 2018, 00:30

El nuevo contrato de ambulancias que impide el uso de estos vehículos por parte de los sanitarios para acudir a avisos domiciliarios entró ayer en vigor bajo un aluvión de críticas de sindicatos y formaciones políticas por la «improvisación» de la Conselleria de Sanidad de dejar que cada departamento de salud establezca las alternativas de transporte que considere oportunas. Desde el sindicato Csif, por ejemplo, calificaron de «inverosímiles e improvisadas» las medidas adoptadas por el despacho de Micer Mascó y advirtieron del «caos» que se avecina en la asistencia domiciliaria de Atención Primaria.

Son múltiples las opciones que se han planteado a médicos y enfermeros. En el departamento de salud Arnau de Vilanova-Llíria avisaron a los sanitarios de centros de salud y puntos de atención continuada (PAC) que, desde ayer, no se pueden utilizar las ambulancias TNA (transporte no asistido) para los avisos domiciliarios no urgentes, por lo que éstas se llevarán a cabo «con los medios propios de los profesionales y/o con la colaboración de recursos municipales, en el supuesto de que los hubiere» -algunos ayuntamientos han alquilado o comprado vehículos para estos usos-. En el de Xàtiva-Ontinyent se ha apostado por la utilización de taxis, mientras que confían en que los profesionales harán un uso «responsable y sostenible» del servicio. En el del Hospital General de Valencia también apuestan por los taxis para avisos en los PAC que no sean emergencias. Para éstas, se indica que se usarán los medios que en cada momento «se considere que garanticen una mayor rapidez». Así, y tras comunicarlo al CICU, «se valorará solicitar apoyo a la policía local. El uso del taxi debe evitarse en los casos en los que el origen del aviso esté a menos de diez minutos caminando desde el PAC (medido con Google Maps). Asimismo, desde el departamento de Alicante-Hospital General indicaron que, para atender la demanda asistencial, ha adjudicado un contrato para el servicio de movilidad, que incluye cuatro vehículos Opel Corsa y, en él, «se incluyen cuatro bicicletas eléctricas sin cargo».

Aclara también que no se hace responsable del pago de multas y que está prohibido fumar y/o comer en el interior de los vehículos. En el de Alcoy, los sanitarios utilizarán sus coches particulares y se les abonará el kilometraje.

«Se han aceptado un sinfín de ocurrencias que van a provocar que la gestión pueda ser aún peor, en lugar de prorrogar el servicio de ambulancias a la espera de buscar soluciones razonables tras el verano», indicó el portavoz de Sanidad del Csif, Vicente Navarro.

Al respecto, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, puntualizó ayer que las empresas de 'renting', «como mejora, han ofertado también bicicletas eléctricas pero, en cualquier caso, las instrucciones de la conselleria son que no se utilice ese transporte». Preguntada sobre las posibles demoras en la visita de los facultativos a los pacientes, la titular del departamento subrayó que no se va a producir «ninguna» y que los usuarios no se verán afectados «en absoluto».

No opinan lo mismo el diputado del PP José Juan Zaplana, quien augura que «van a poner vidas en peligro este verano», el de Ciudadanos, Juan Córdoba, que califica la medida de «esperpento», o el de Podemos, Jordi Alamán, que solicita vehículos apropiados e identificados para este transporte.