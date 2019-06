La EMT corregirá de nuevo los exámenes para la bolsa tras las quejas de conductores Un autobús, a su llegada a la plaza Ciudad de Brujas. / damián torres La mercantil que hace las pruebas se niega a entregarlas a los aspirantes que piden una revisión del resultado ÁLEX SERRANO Martes, 4 junio 2019, 00:28

Los exámenes para la bolsa de conductores 2019 de laEMT siguen creando polémica. Después de las protestas de los sindicatos sobre la fecha de aprobados (apenas 399 cuando la bolsa era de 500) o la denuncia de filtraciones con traslado a la Agencia Valenciana Antifraude incluida, la empresa encargada de la corrección de los exámenes teóricos y psicotécnicos realizados el pasado mes ha anunciado que volverá a corregir todas las pruebas tras las quejas presentadas por decenas de aspirantes, que lamentan, además, que la firma no quiera enseñarles sus exámenes para ver en qué se han equivocado.

Tal como ha podido saber LAS PROVINCIAS, las quejas de varias de las personas que se presentaron a los exámenes han sido constantes desde que se publicara la lista de aprobados. Todos ellos solicitan que les muestren sus exámenes, pero la empresa asegura que físicamente se encuentran en Madrid y que no puede hacerlo, además de asegurar que la corrección se llevado a cabo con todas las garantías: «Las hojas de respuesta fueron diseñadas ad hoc para este proceso de selección concreto, para evitar posibles errores de corrección. Las hojas de respuesta disponían de una solapa que garantizaba el anonimato y la confidencialidad del candidato, manteniendo una total trazabilidad del examen gracias a un código de barras».

Sin embargo, las continuas reclamaciones, tal como confirman desde el comité de empresa, ha llevado a la mercantil a enviar un correo electrónico a los aspirantes en el que se les informa de que los exámenes van a ser corregidos de nuevo. «De forma conjunta con EMT se ha decidido que la mejor forma de garantizar el correcto resultado y resolver tu consulta respecto a la validez del resultado es realizar una nueva corrección del examen. Esta nueva revisión podrá garantizar el resultado de la prueba. Este resultado será publicado en el próximo listado, ya definitivo, que será publicado en breve. Este nuevo listado ya incluirá en el caso de las personas declaradas aptas, el valor de los méritos evaluados», indica en el correo remitido, al menos, a los aspirantes que protestaron por su nota y reclamaron ver su examen.

Los sindicatos alertan, además, de que hay otras preguntas que presentan dudas para las personas que se presentaron al examen, como una que cuestionaba sobre cómo colocar las manos en el volante, dado que muchos de los aspirantes respondieron de manera distinta a la adecuada. En este sentido, desde el comité de empresa reconocen que hay «mucho ruido de fondo» respecto a los exámenes y que han trasladado a la gerencia de la entidad su preocupación por el bajo número de aprobados. Según ellos, desde la EMT han asegurado que la bolsa era para un máximo de 500 personas, no que hubiera que aprobar a 500 aspirantes. «Nos dicen que la bolsa puede no llenarse y no pasa nada», explican desde los sindicatos.