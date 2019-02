El corredor sufre otro frenazo con el retraso de la variante de Vandellós Obras de implantación del tercer carril en Valencia el pasado verano. / j. j. monzó La puesta en marcha del tramo que reducirá en media hora el viaje en tren a Barcelona se anuncia ahora para antes de verano, quinta fecha en veinte años ISABEL DOMINGO Domingo, 17 febrero 2019, 00:09

España es el segundo país con la red de alta velocidad más extensa del mundo, sólo por detrás de China. Sin embargo, aún siguen existiendo tramos que operan como en el siglo XIX, es decir, con una sola vía para los dos sentidos. Es lo que sucede, por ejemplo, en el trazado ferroviario entre Sagunto y Zaragoza y también entre Vandellós y Tarragona, considerado uno de los dos principales cuellos de botella del corredor mediterráneo (el otro es el túnel de Serrería).

Si este último tiene ligado su futuro al eje pasante, en el caso del primero es clave la variante de Vandellós, una de las obras más esperadas del corredor mediterráneo. Por este tramo de 40 kilómetros circulan los trenes de larga distancia, regionales, Cercanías y convoyes de mercancías, que se ven obligados a esperar turno para poder circular por el tramo de vía única.

La entrada en servicio de la variante entre los dos municipios catalanes permitirá, por ejemplo, recortar el tiempo de viaje en tren entre Valencia y Barcelona en media hora, por lo que quedará en 2 horas y 30 minutos. Sin embargo, ese avance tan reclamado por empresarios valencianos y usuarios de la línea, que han llegado a soportar viajes de casi cuatro horas debido a las obras del tercer carril, va a sufrir un nuevo retraso y no entrará en funcionamiento en el primer trimestre de este año, como se anunció el pasado noviembre. Una fecha que permitía su inauguración ante de la convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales.

Según fuentes ferroviarias consultadas por este periódico, la línea aún no ha sido dada de alta en la red, por lo que no cuenta con asignación de gráfico, trenes u horarios. De hecho, el comisionado del corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, reconocía esta semana en una entrevista en 'CV Radio' que la variante sigue en pruebas -comenzaron a principios de 2018- y que actualmente ha comenzado la habilitación de los maquinistas en la línea Barcelona-Valencia-Alicante, que cambia de recorrido, pero no en la variante en sí.

La previsión que maneja ahora el Ministerio de Fomento es que la variante de Vandellós pueda estar en servicio en primavera, en concreto antes de que finalice junio. Con esta nueva modificación son cinco las fechas que se han puesto sobre la mesa. Ya en 2014, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, planteó la reducción para 2015. Sin embargo, en abril de 2016, se movió a mediados de 2017 y, en esa fecha, con Íñigo de la Serna al frente del ministerio, el calendario se retrasó hasta mediados de 2018.

1995, primer estudio

Transcurrido ese nuevo plazo, en noviembre, ya con José Luis Ábalos como ministro, el horizonte se fijaba en el primer trimestre de 2019. Ahora, la fecha se desliza por el calendario y pasa a verano, lo que convierte esta actuación en interminable, pues su estudio informativo data de 1995, año en que el actual ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, estaba al frente de la cartera de Fomento. Los trabajos no arrancaron hasta el año 2000.

Desde entonces, el desdoblamiento de este tramo de vía mediante un trazado alejado de la línea costera, que ha supuesto un desembolso de 650 millones, ha sufrido distintos vaivenes en función de los gobiernos del PSOE y del PP y, también, cambios de proyecto, algo que no es ajeno al devenir del corredor mediterráneo. Lo que fue una doble vía en ancho ibérico pasó luego a internacional para quedar, en un reajuste, en tercer carril.

Finalmente, las vías que entrarán en servicio serán de ancho ibérico, en las que se podrá alcanzar una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora, y se transformarán posteriormente a internacional. Esto será ya en 2021 cuando se implante el tercer carril entre Vilaseca y Castellbisbal y se complete la segunda fase del Valencia-Castellón.