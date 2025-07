Un coordinador de Emergencias revela que la idea del SMS masivo se planteó a las 18.09, dos horas antes del envío

El juzgado de la dana ha citado para este jueves al coordinador del departamento de telecomunicaciones de la Agencia de Seguridad. Este profesional no es ... funcionario sino que está contratado por la empresa externa que gestiona parte de las emergencias. Su trabajo consiste en dar soporte tecnológico al complejo de la Generalitat. Fue el encargado, por ejemplo, de preparar la videoconferencia del Cecopi, que se celebró a las 17 horas en la denominada 'sala gris'.

Hubo un parón alrededor de las 18 horas, tal y como han confirmado numerosos testigos. Este profesional también lo corrobora. Pero, durante ese episodio, se le ordenó que abriera otra reunión virtual con el título «coordinación Forata». Sin embargo, solo se conectaron tres personas y finalmente Jorge Suárez, el funcionario con mayor rango del operativo, la canceló. Se trataba, al parecer, de la reunión para avisar a los alcaldes del riesgo de rotura del embalse.

Las condiciones no fueron idóneas. Las comunicaciones fallaron y fue necesario un sistema vía satélite para mantener el Cecopi virtual. El testigo añadió que la sala del Cecopi dispone también de un videowall, más pequeño que el de la sala de control. Estaba en funcionamiento, pero no proyectaba datos sino la pantalla de un PC que estaba conectado. De igual modo, confirmó que las reuniones «por defecto nunca se graban» si no se recibe la orden. Esto se lo tenía que haber dicho Jorge Suárez, según su relato. Pero no se la dio.

La grabación o no de los Cecopis resulta un tema controvertido. Hasta la fecha, tal y como se ha explicado, nunca se han registrado y, además, existirían problemas legales para hacerlo. Este testigo, sin embargo, apunta a que en algún supuesto se han dado indicaciones de este tipo. Aunque él nunca ha estado en ninguna reunión que se grabara, siempre según su testimonio.

Otro aspecto revelador de su testimonio está relacionado con el aviso del Es Alert. El testigo tuvo noticias a las 18.09 de la tarde de que se estaba planteando el envío del SMS masivo. De hecho, se le pidió ayuda para redactarlo en inglés. Pero no es hasta las 19.15 cuando le comunicaron ya elaborarlo de manera definitiva. Esto coincide en el tiempo, aproximadamente, con la reanudación del Cecopi, a eso de las 19 horas. Este mensaje, sin embargo, no llegó hasta los terminales móviles hasta las 20.11, casi dos horas después de la primera idea.