Convocada una huelga en las escuelas infantiles contra el nuevo convenio colectivo

VALENCIA. La Federación de Enseñanza de CC. OO ha convocado hoy una huelga estatal en las escuelas infantiles para mostrar su rechazo al nuevo convenio colectivo del personal que presta servicios en centros privados y de gestión indirecta, al considerar que no sirve para mejorar sus condiciones laborales.

A través de un comunicado, la delegación valenciana del sindicato hizo un «llamamiento a todas las familias, a los profesionales del sector, a la comunidad educativa y a la sociedad en general para sumarse a las movilizaciones contra la precariedad y en defensa de la educación infantil». «La solidaridad con compañeras que cobran menos de mil euros (el sector está especialmente feminizado) y hacen un trabajo tan importante es un imperativo de dignidad», rezaba la nota, que también indicaba que si las autonomías no dictaban unos servicios mínimos estos no existirán, pues «las empresas no pueden imponerlos unilateralmente».

La organización es el único sindicato convocante, pues el resto (Fsie, UGT y USO) tiene previsto firmar el nuevo convenio e incluso se han mostrado críticos con la convocatoria. Para CC. OO. estos quieren dar el «visto bueno a una situación insostenible donde después de siete años de congelación salarial se prevé un aumento que no llega en muchos casos ni a los mil euros en los dos próximos años».

Fsie, por su parte, insistió en que se han conseguido mejoras -subidas salariales equivalentes a otros sectores educativos- y se han podido «bloquear» propuestas patronales que implicaban reducir los días de vacaciones.