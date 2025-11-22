Más control de acceso de los menores a webs para poner coto al ciberbullying o la pornografía Una jornada organizada por la asociación de consumidores Avacu analiza la nueva ley de protección de los jóvenes en entornos digitales

Internet tiene mucho de positivo, pero también lados oscuros. Y es precisamente el acceso de los menores a estas webs el que causa cada vez más inquietud, especialmente entre los padres por las consecuencias negativas que puede tener en el desarrollo de sus hijos. Para abordar este problema la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha organizado una jornada en la que analizará la nueva ley promovida por el Gobierno sobre la protección de menores en entornos digitales.

La ley, en su fase de tramitación parlamentaria, puede recibir aportaciones para mejorar algunos puntos. Y los expertos se muestran partidarios de introducir algunas modificaciones. Es el caso de Cristina Gómez, abogada de Avacu especializada en protección de la infancia y la adolescencia y experta en protección de datos, que participará en la mesa redonda que cerrará la jornada.

Para Gómez una de las carencias de la ley, y que espera que sea corregida durante su tramitación, es que no impone la necesidad de acreditar la edad en el acceso a webs. «Es fundamental. Ahora mismo lo único que se pide es que se certifique que se tiene la edad para acceder mediante una casilla. No se exige que se presente ningún documento ni ningún requisito que acredite esa edad y los menores pueden entrar con solo decir que lo son», explica la abogada de Avacu que reclama que la norma que se va a debatir en el Congreso incluya este requisito.

«Necesitamos que se imponga a las webs la necesidad de que pidan una acreditación para certificar que se tiene la edad mínima requerida», expone Cristina Gomez que recuerda que hay suficientes medios tecnológicos para poder hacerlo. De esta forma, se evitaría que muchos menores entraran en estas páginas con contenidos que les pueden afectar gravemente tales como webs de pornografía o de juego, entre otros temas.

En estos momentos el acceso a este tipo de páginas se permite a partir de los 16 años, pero un menor de 14 puede entrar fácilmente diciendo que tiene 16 años- «Son robots, no hay nadie comprobando si este dato es real con lo que la puerta de entrada a estos contenidos está prácticamente abierta», aclara Cristina Gómez. «No se ataca el problema principal que es este, el del control del acceso a las webs», recalca.

Este acceso también tiene que imponerse a las redes sociales, opina Gómez. De esta forma, se pueden establecer relaciones entre un menor de 14 años y un señor de 45. «Si un padre no dejaría a su hija de 13 años irse a tomar un café con un hombre de 45, tampoco puede pasar a los 45 años», aclara y añade que «los padres tienen que concienciarse y explicárselo a sus hijos».

Además, otra vertiente es que la otra persona, el mayor de edad, está engañado porque piensa que los que acceden a esa red social tienen al menos 16 años.

Otra de las reivindicaciones de Gómez es que se debería evitar que menores aparecieran en fotografías en las redes sociales. «Habría que prohibir que los padres publiciten a los hijos en esas webs. Que no salgan sus fotografías», apunta la abogada.

Cristina Gómez también pone en el punto de mira los mecanismos de recompensa que enganchan al menor. En este sentido, Gómez critica que la nueva ley deja en manos de las empresas los mecanismos de control sin establecer mínimos. «Si no se avanza se deja una brecha por la que seguimos igual. Si la cuestión es proteger al menor, protejamos y filtremos el acceso por edad. No puede ser tan laxo», opina esta experta en protección de la infancia y la juventud.

La nueva ley también pretende regular penalmente todos los delitos relacionados con internet como el ciberbullyng, la ciberextorsion, el sexting... «Tendría que estar penado cualquier abuso o engaño a un menor», apunta Gómez.

Gómez señala que al margen de la ley es «básico que colegios y familias se impliquen en una educación en todos los ámbitos de la sociedad. Si se le compra a un menor un smartphone hay que ayudarle a que aprenda a usarlo».

La jornada organizada por Avacu, que tendrá lugar en la sede de la CEV en el la calle Hernán Cortés el 27 de noviembre a partir de las 16.30 horas, comenzará con una ponencia impartida por Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, profesor de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Administración de la Universitat de València.

A continuación tendrá lugar una mesa redonda moderada por el periodista Julián Giménez en la que participarán el propio Ricard Martínez, Cristina Gómez, Juan Emilio Maíllo, director de Acción Pública de Telefónica España, y Roberto Fernández, oficial de la Policía Nacional. La clausura correrá a cargo de Maribel Sáez, directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Conselleria de Innovación, y del presidente de Avacu, Fernando Móner.