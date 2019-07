Consumidores culpan al Consell de la incertidumbre del Marenostrum Jóvenes hacen botellón junto al Marenostrum, en 2017. / j. signes Lamentan que se permita la venta de entradas a eventos sin todos los permisos y el festival asegura que la cita se celebrará: «Tenemos licencia» ALEJANDRO MARTÍ Viernes, 12 julio 2019, 00:50

valencia. El pasado miércoles el departamento de Medio Ambiente publicó un informe negativo a la celebración este fin de semana del Festival Marenostrum Xperience 2019 en el entorno de la Sala Canal, en Pinedo. Sin embargo, la empresa organizadora del evento, Swap Global Trade, asegura que «el festival se va a celebrar en la fecha y el lugar previstos con todas las garantías de seguridad». Por lo tanto, a escasas horas de que comience el evento las 6.000 personas que cuentan con entrada desconocen si el acontecimiento tendrá lugar.

Desde la organización aseguran que «no entienden» el informe publicado por Medio Ambiente, ya que ellos tienen «todo en regla» y llevan «desde el 20 de mayo manteniendo conversaciones constantes con el Ayuntamiento y la Generalitat sin que pusieran problemas». Manuel Martínez, responsable de comunicación de Marenostrum, critica que otros eventos, que también se llevaran a cabo este fin de semana en la zona de La Albufera, no hayan recibido la misma notificación que ellos: «Hay ocho o diez eventos pegados a La Albufera que no han tenido problemas y nosotros estamos a un kilómetro y nos ponen pegas, debe ser que no le gustamos al Gobierno». La organización exige que no haya disparidad de opiniones en función del acto: «Parece que hay cosas que solo lo pueden hacer algunos y otros no», afirma Manuel Martínez. Además, critica que «nadie nos comunicó nada, nos enteramos del informe por la prensa». No obstante, asegura que «el evento se va a celebrar porque tenemos la licencia de establecimiento público».

No es la primera vez que este festival se encuentra con este tipo de problemas. En 2016, se anunció el aplazamiento de la fiesta el día anterior a su inaguración y se acabó celebrando casi un mes más tarde. Como respuesta, La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana presentó dos demandas por la nula indemnización que recibieron los participantes afectados.

En esta ocasión, la UCCV critica que «se está dando muy mala imagen de Valencia ya que viene mucha gente de fuera». Además, el responsable del departamento jurídico, Francisco Rodríguez, explica que «la culpa es de la Administración porque tienen que asegurarse que cumplan los requisitos cuando concedan las licencias y no dos días antes del evento».

Por otra parte, Vicent Inglada, secretario la UCCV, considera «imprescindible que las administraciones no permitan la venta de entradas a actos que no cumplan con los permisos y licencias necesarias» y recomienda a los consumidores «no adquirir entradas a eventos que no reúnan las garantías mínimas».