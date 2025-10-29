El consuelo de la Reina a Toñi tras perder a su marido y a su hija: «Se ha preocupado por mi día a día y me ha dado mucha fuerza»

El funeral de Estado en memoria de las víctimas de la dana ha tenido momentos realmente emocionantes. El acto ha puesto el corazón en ... un puño a todos los valencianos. Por esas 229 vidas perdidas y esa sensación de que la herida sigue abierta. Entre los asistentes, estaba Toñi García, que perdió a su marido Miguel Carpio y ha su hija Sara Carpio, en el garaje de su edificio hace ya un año. La mujer ha sido una de las familiares que ha recibido a Sus Majestades, y la Reina Letizia y ella han protagonizado un momento íntimo donde Doña Letizia ha querido conocer de primera mano su caso.

«El comportamiento de Los Reyes ha sido intachable, impecable. Nos ha reconfortado mucho. Yo he tenido el gusto de ir a recepcionarles. Me han dado fuerza para seguir adelante, sobre todo la reina», ha explicado Toñi a este diario al finalizar la ceremonia. «Se ha sentido especialmente comprometida conmigo cuando le he dicho que era afortunada porque tenía dos hijas a las que abrazar», ha continuado.

Según cuenta Toñi, y tal y como se ha podido ver en las imágenes en directo del acto, la Reina ha continuado con la ronda de saludos a los familiares, y una vez terminada, ha querido volver hasta Toñi para mostrarle su apoyo. «Ha sido muy atenta conmigo, me ha preguntado cómo llevo mi día a día desde la tragedia. Me ha dado mucha fuerza, ha mostrado mucho interés hacia mí y le he contado cómo es mi lucha», ha relatado la víctima.

«También le he dicho que aprovechase cada roce, cada abrazo, cada beso de sus hijas. Se ha visto como madre de dos hijas muy empática conmigo y se lo agradezco. Un comportamiento intachable», ha finalizado.

Toñi García ha sido una de las familiares que ha formado parte del emotivo acto celebrado en la Ciudad de las Artes. Al respecto del mismo, también ha señalado que «la ceremonia me ha parecido impecable. Se han nombrado a todas las víctimas, han estado también familiares de Letur. Hemos estado todos en un espacio recogimiento demostrando el amor, el duelo y el cariño que les teníamos a nuestros familiares. Ha sido muy emotivo».

Sin embargo, García ha indicado que, si hay que poner alguna crítica, «la presencia de Mazón lo ha ensuciado todo». De esta manera, Toñi ha asegurado que «vamos a seguir luchando para que acabe dimitiendo. Cada vez se le cierra más el cerco. Hemos sabido estos días atrás que ya la dirección del Partido Popular le da la espalda, ya le va exigiendo un año después, pero le va exigiendo. Es un presidente muerto que lleva políticamente lleva 229 fallecidos a sus espaldas».

Además, Toñi ha confesado que a día de hoy, «todavía no me planteo la vida sin mi marido y mi hija, me duele mucho. Sin embargo, el pueblo ya no cree, el pueblo ha perdido la confianza totalmente y desde aquí seguiremos luchando para pedir Mazón dimisión y Mazón a la prisión junto a todo su gobierno valenciano», ha finalizado.