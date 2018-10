El Consistorio vuelve a cobrar el Impuesto de Plusvalías

valencia. El Ayuntamiento tiene previsto aprobar hoy una moción del concejal de Hacienda, Ramón Vilar, para levantar la suspensión temporal de hace más de un año en lo que respecta al cobro del Impuesto de Plusvalías. Una sentencia del Constitucional de mayo de 2017 forzó a los consistorios a paralizar el cobro del tributo, dado que se cuestionaba en los casos donde las operaciones de venta no hubieran producido un incremento del valor.

Desde entonces, la concejalía de Hacienda ha comunicado a miles de contribuyentes que no cobraba los recibos correspondientes, aunque eso no significa que se acumulen intereses de demora. Fue una decisión basada en la prudencia, explicó en su día el delegado de Hacienda, Ramón Vilar, para no tener que afrontar luego multitud de devoluciones. El Ayuntamiento tiene previsto ingresar este año 32,5 millones de euros por este concepto, una cifra similar a la del pasado ejercicio.

La moción explica que la paralización se basó en una sentencia del Tribunal Constitucional para «aquellos supuestos en los que se sometían a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor». Después de ese fallo, «las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 9 y 17 de julio de 2018» han asumido otra interpretación de la legislación, es decir, que si no se demuestra la falta de incremento de valor, entonces el ayuntamiento puede pasar el recibo y cobrar.

La medida desbloqueará la paralización de uno de los ingresos principales del Consistorio, en lo que se refiere a impuestos directos. Hasta la orden de paralización, las arcas municipales habían ingresado 4,7 millones de euros, donde podría haber alguna devolución.