La conselleria reclama al Ayuntamiento que cambie el uso del suelo para construir la segunda Ciudad de la Justicia

La segunda Ciudad de la Justicia fue un proyecto anunciado en su momento por Gabriela Bravo, uno de los pesos pesados del Gobierno del Botánico. ... Los operadores jurídicos habían planteado la necesidad de un segundo edificio ante las dificultades de espacio que representan las dependencias actuales. Lo óptimo era ubicarla en las proximidades del edificio principal y se da la circunstancia de que existe un solar con suficiente superficie. Se trata de un espacio en la calle Amado Granell, de casi 8.000 metros cuadrados y que, además, es propiedad de la Generalitat.

Bravo fue ambiciosa en los planes. La idea era que se licitara en nueve meses. Era abril de 2023 cuando anunció el proyecto. Evidentemente no se han cumplido los plazos. El cambio de Gobierno retrasó el proyecto. Primero, con la llegada de Vox a la conselleria y la revisión de prácticamente todos los grandes proyectos del departamento. Después se produjo la salida de Vox del Ejecutivo y la llegada de nuevos consellers, en este caso, del PP. Y, más tarde, la dana, que ha hipotecado prácticamente toda la acción de Gobierno valenciano.

Además, había otro impedimento, que ahora ya tiene respuesta. El Ayuntamiento abrió a mediados de 2004 un expediente para la ampliación de la Ciudad de la Justicia. Pero el suelo es de uso educativo, Los técnicos de Justicia han estudiado el asunto y quieren dar un impulso a la operación. A principios de este verano, el secretario autonómico de Justicia mantuvo una reunión con el Ayuntamiento de Valencia para comunicarles que iban a presentar un informe en el que reclamaban el cambio de uso del suelo de educacional a administrativo. Se ignora si el documento se ha entregado ya o se materializará durante las primeras semanas de septiembre.

A partir de ese momento, el Consistorio dispone de cinco meses para tomar en consideración el informe y aprobarlo en la Junta de Gobierno. Sería un paso más de un proyecto que se considera clave en el área de Jsuticia, dirigida por Núria Martínez, a la altura, por ejemplo, de la rehabilitación del Palacio de Justicia, en el Parterre, dependencia que acogen el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En principio, la nueva sede iba a llevar el nombre de la primera abogada colegiada de Valencia, Ascensión Chirivella, aunque esta cuestión ahora es un detalle menor. Los primeros diseños del edificio muestran unas dependencias de 41.231 metros cuadrados y la previsión es que tenga entre seis y ocho plantas.

La infraestructura tendrá parking. Esto puede solucionar los problemas que actualmente arrastra la Ciudad de la Justicia donde los trabajadores se turnan por disponer de una plaza de aparcamiento. En su momento, con Alberto Fabra en la Generalitat se barajó la idea de cobrar por este servicio. Se hizo, incluso, un estudio comparativo de los precios de la zona. Finalmente se descartó. No todos los funcionarios disponen de un parking público. Por ejemplo, a poca distancia, se ubica el Hospital La Fe. El parking es de pago. Para todos: profesionales y usuarios.

La propuesta -todo se puede reformular- era que el nuevo edificio albergue toda la jurisdicción de Lo Social y Lo Contencioso-Administrativo del partido judicial de Valencia, la Abogacía de la Generalitat, los colegios profesionales y la representación sindical. También tendrá espacios para formación, representación y servicios generales.

En el edificio se habilitarán 12 salas de vistas ordinarias (una por cada dos juzgados), dos grandes para macrojuicios y catorce zonas de espera. Además, se reservará espacio para nuevos juzgados en el futuro.