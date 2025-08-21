Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fachada de la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE

La conselleria reclama al Ayuntamiento que cambie el uso del suelo para construir la segunda Ciudad de la Justicia

Se trata de un proyecto que anunció el Botánico, pero que no se había activado durante esta legislatura

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:34

La segunda Ciudad de la Justicia fue un proyecto anunciado en su momento por Gabriela Bravo, uno de los pesos pesados del Gobierno del Botánico. ... Los operadores jurídicos habían planteado la necesidad de un segundo edificio ante las dificultades de espacio que representan las dependencias actuales. Lo óptimo era ubicarla en las proximidades del edificio principal y se da la circunstancia de que existe un solar con suficiente superficie. Se trata de un espacio en la calle Amado Granell, de casi 8.000 metros cuadrados y que, además, es propiedad de la Generalitat.

