Las conselleras no acuden al pleno Viernes, 8 marzo 2019, 00:30

El pleno del Consell de hoy no contará con mujeres. La vicepresidenta Mónica Oltra y las conselleras Gabriela Bravo, María José Salvador, Elena Cebrián y Ana Barceló no participarán en las deliberaciones del Ejecutivo valenciano. Igualmente, no se celebrará rueda de prensa posterior al pleno, ya que la portavoz del Gobierno de Puig, Mónica Oltra, no comparecerá ni será sustituida por ningún compañero.

Las cuatro concejalas de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia (Isabel Lozano, Consol Castillo, Pilar Soriano y Glòria Tello) harán la huelga feminista.

Por parte de Ciudadanos, la síndica en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, con la portavoz de Cs en la Diputación de Valencia, Mamen Peris, asistirán a la manifestación del 8M.