El Consell reclama a Fomento ayudas para circular por la AP-7 en la Safor y la Marina Salvador también exige la bonificación para la N-340 hasta Torreblanca por la saturación de vehículos pesados y la seguridad vial I. DOMINGO Miércoles, 5 septiembre 2018, 01:02

valencia. Apenas 48 horas después de que entraran en vigor las bonificaciones de peajes para camiones en la AP-7, de las que se beneficia un tramo de la provincia de Castellón (Peñíscola-L'Hospitalet de l'Infant), el Consell ya ha puesto sobre la mesa una nueva petición al Ministerio de Fomento.

Así, además de recordar la ampliación de las ayudas hasta Torreblanca -que el ministro José Luis Ábalos se comprometió a extender la pasada semana-, la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, reclamó el mismo trato para otro tramo de la AP-7, en concreto para el que discurre entre las comarcas de la Safor y la Marina. Afectaría a la salidas 60 de Xeresa-Gandia y la 65 de Benidorm-La Nucia.

La consellera recogía así el guante lanzado hace unos días por los alcaldes de municipios como Oliva, Bellreguard, Benissa o Gata de Gorgos, quienes, en declaraciones a este periódico, recordaban el elevado paso de camiones por sus poblaciones a través de la N-332. Se trata de una de las carreteras convencionales con más puntos negros de la Comunitat, junto a la N-340, y la única vía nacional que une dos provincias y aún mantiene casi un centenar de kilómetros con trazado simple en la calzada y sin mediana, como ha denunciado la Cámara de Contratistas.

Precisamente Salvador apuntaba ayer a la «importante saturación de tráfico» en las travesías de la Safor y la Marina (la N-332, además, no cuenta con variantes de población al no haberse ejecutado los proyectos planteados) y los problemas de seguridad vial en esta carretera al no existir una autovía alternativa, «a lo que se une la ausencia de ferrocarril en la Marina», en referencia al reivindicado tren de la costa.

Para la titular de Obras Públicas, «dada la presencia en territorio valenciano de los presupuestos de partida de las medidas adoptadas, consideramos que debe ampliarse su ámbito de actuación para aliviar la situación en las carreteras alternativas a la autopista a su paso por la Comunitat». Porque, en el caso de la provincia de Castellón, dado que la bonificación pactada con Cataluña afecta desde la salida de Peñíscola hacia territorio catalán, la petición de la Generalitat plantea la extensión hacia la salida 44 en Torreblanca, donde los vehículos podrían enlazar con las autonómicas CV-10 y CV-13.

Esto contribuiría a reducir la siniestralidad de la N-340 (con un proyecto de duplicación también pendiente), debido a la saturación de vehículos pesados. Esta situación ha provocado que la DGT haya restringido la circulación de camiones en varios tramos en la Comunitat, en concreto entre Nules y Torreblanca y entre Peñíscola y Tarragona.