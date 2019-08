El Consell quiere unificar las diferentes tarjetas del transporte público Arcadi España apuesta por integrar las tarifas a lo largo de la legislatura y facilitar las bonificaciones EP Viernes, 30 agosto 2019, 00:38

valencia. El conseller de Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, afirmó ayer que «el gran objetivo de legislatura será llegar a la integración de todas las tarifas de distintos operadores» del transporte público. Por ello, va a trabajar «con toda la fuerza» con ayuntamientos y con el Gobierno central para que sea «una realidad» en los próximos cuatro años.

Así se pronunció ante los medios tras reunirse con una representación de l'Associació Valenciana pel Transport Públic encabezada por su presidente Jaime Paricio, dentro de la ronda de contactos con los actores del sector.

Uno de los temas puestos sobre la mesa fue la integración tarifaria de los distintos sistemas de transporte, punto en el que ambas partes mostraron «sintonía». Para el conseller, hay que simplificarlos porque con varias tarjetas «nadie entiende tantas bonificaciones ni nadie las acaba de conocer». Además, mostró su apuesta por un transporte «más eficiente y ecológico tanto desde el punto medioambiental como desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva de la gente».

Por su parte, el portavoz de la asociación, Víctor Díaz, dijo que trasladaron al conseller sus propuestas más relevantes, por ejemplo, la modalidad de 'postpago', que permitiría al usuario acceder con su tarjeta de transporte o bancaria y al final de mes le llegaría una factura. La ventaja, apuntó, es que se podrían aplicar descuentos en función de la renta del usuario o de su situación social.

Respecto a la financiación del transporte público, el representante de la asociación señaló que se abordó la posible creación de una ley sobre el sector, y lamentó que España es «el único país de la UE» que no dispone de la misma. Por ello, instó al conseller a que la promueva e incluso valore la posibilidad de implementarla a nivel autonómico para poder blindar no solo la financiación, sino las líneas de actuación «para que no dependan del gobierno de turno».