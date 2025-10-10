El Consell planta al Gobierno y no irá a la cumbre sobre el pacto climático: «Es un teatro»

Nuevo desencuentro, literalmente hablando, entre el Gobierno central y el Consell. El Ejecutivo valenciano no acudirá a una convención organizada por el Ministerio de Transición ... Ecológica en Ponferrada sobre el cambio climático. La cumbre, con el fin de firmar un «pacto», la anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los incendios de este verano. El PP ha decidido plantarle. El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco le ha remitido una carta a la ministra Aagesen comunicándole que no va. Vicente Martínez Mus, por la misma vía epistolar, ha hecho eso mismo. El conseller de Medio Ambiente argumenta su participación en el plante por la nula intención del Gobierno y de la propia ministra de coordinarse con el Gobierno valenciano para trabajar contra la dana.

«La Generalitat Valenciana solicita formalmente que reconsidere el 'Pacto' estatal y lo paralice hasta acordar un marco de cogobernanza real y operativo, la activación inmediata de grupos técnicos con entrega previa de memorias económico-financieras e indicadores territoriales y la negociación de un Acuerdo por la Adaptación y el Buen Gobierno de las Emergencias, con financiación estable y criterios objetivos», señala Martínez Mus en la carta enviada a la ministra.

El Consell participar en la convención que arranca el lunes en Ponferrada (Galicia), al considerar que es «no es más que un teatro, una escenificación», cuando «hay mecanismos de coordinación y no se han utilizado» en catástrofes como la dana del pasado 29 de octubre.

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, mediante una carta al Ministerio para la Transición Ecológica, anuncia que «el gobierno valenciano no va a participar de esa puesta en escena que han organizado Pedro Sánchez y la ministra Sara Aagesen para combatir los efectos del cambio climático. Mecanismos hay, lo que falla son las personas que los tienen que ejecutar, y aquí lo hemos vivido de forma muy drástica desde el 29 de octubre con la dana».

El argumento de Martínez Mus es muy similar al que ha empleado reiteradamente la ministra Diana Morant para eximir de culpa al Gobierno y rechazar reunirse con el Consell. «Mecanismos hay, lo que falla son las personas que los tienen que ejecutar, y aquí lo hemos vivido de forma muy drástica desde el 29 de octubre con la dana», ha señalado la dirigente valenciana para justificar la nula relación entre Gobierno y Consell.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente se tiene muy presente la escasa voluntade la ministra Aagesen de establecer vías de diálogo político al más alto nivel entre el ministerio y el departamento que dirige Martínez Mus.

El conseller de Xilxes ha decidido no aplicarse el proverbio creado por Francis Bacon para explicar la importancia de ser proactivo: «Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña». Aagesen no viene a Valencia a hablar con el Consell, pero el conseller tampoco irá a Ponferrada a hablar con la ministra.

Martínez Mus ha reiterado que en la dana no ha habido «la respuesta merecida por los valencianos» desde del Gobierno, con «una falta de coordinación que sigue siendo un clamor. Ni siquiera hemos obtenido la visita y la reunión más o menos calmada ni con la ministra anterior, Teresa Ribera, ni con la actual», ha reprochado Martínez Mus sobre la ministra Aagesen.

«Cualquier teatro, cualquier escenificación que se haga de mejorar la coordinación para la lucha del cambio climático no deja de ser más que eso, un teatro», señaló Martínez Mus.