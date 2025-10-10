Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El conseller Martínez Mus. Iván Arlandis

El Consell planta al Gobierno y no irá a la cumbre sobre el pacto climático: «Es un teatro»

El conseller Martínez Mus envía una carta a la ministra Aagesen para anunciar su ausencia de la convención organizada por Sánchez tras los incendios del verano y se suma a otros ejecutivos autonómicos del PP que tampoco van

Burguera

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:09

Comenta

Nuevo desencuentro, literalmente hablando, entre el Gobierno central y el Consell. El Ejecutivo valenciano no acudirá a una convención organizada por el Ministerio de Transición ... Ecológica en Ponferrada sobre el cambio climático. La cumbre, con el fin de firmar un «pacto», la anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los incendios de este verano. El PP ha decidido plantarle. El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco le ha remitido una carta a la ministra Aagesen comunicándole que no va. Vicente Martínez Mus, por la misma vía epistolar, ha hecho eso mismo. El conseller de Medio Ambiente argumenta su participación en el plante por la nula intención del Gobierno y de la propia ministra de coordinarse con el Gobierno valenciano para trabajar contra la dana.

