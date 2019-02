El Consell Jurídic apunta que Sanidad tendrá que subrogar al personal de las resonancias magnéticas El órgano remite un informe a Sanidad que recoge que existe sucesión de empresas y que es necesario un estudio que avale la conveniencia de la internalización DANIEL GUINDO Valencia Miércoles, 20 febrero 2019, 14:40

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) le acaba de quitar una piedra en el zapato a la Conselleria de Sanidad. En el informe remitido ayer al departamento, establece que, en el caso de acordarse la reversión del servicio de resonancias magnéticas, que en la actualidad presta Erescanner Salud en la mayor parte de los hospitales valencianos, existirá una sucesión de empresas por lo que el departamento deberá subrogar al personal afectado por este cambio en la gestión. De esta forma, la conselleria despeja la incógnita de cómo acometer la internalización del servicio, tal y como había previsto para el pasado noviembre, pero ha tenido que alargar en el tiempo ante las dudas de cómo llevar a cabo el proceso.

Aún así, el CJC destaca que las figuras laborales planteadas para absorber a la plantilla generan «controversia jurídica«, tanto el 'indefinido no fijo' como el 'personal a extinguir'. El primero exige que la subrogación la impongan los tribunales pero no es aplicable a las sociedades mercantiles de capital público, mientras que el segundo no está previsto en la legislación estatal aunque »está avalada por la previsión normativa« de la conselleria.

«El personal subrogado, salvo pacto en contrario, seguirá sujeto al contrato laboral y al convenio colectivo vigente, y durante su misma vigencia y condiciones (estabilidad laboral, condiciones laborales, retribuciones, etc.), al que estaba sujeto al tiempo de acordarse la subrogación legal«, recoge el informe en sus conclusiones.

Asimismo, advierte a Sanidad que el procedimiento «debe incorporar al expediente de reversión los informes técnicos en los que, con base en datos, criterios y parámetros objetivos, se justifique la necesidad y conveniencia de la citada reversión y su gestión directa por parte de la Administración Pública, no sólo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista presupuestario y de estabilidad económica«