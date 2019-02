El Consell garantiza un «curso previo» y apoyo de juristas y psicólogos José María Ángel sostiene que la comisaría tendrá «infraestructuras tecnológicas y recursos de personal» suficientes para atender a víctimas A. CH. Martes, 26 febrero 2019, 00:33

Las críticas al proyecto de la nueva oficina especializada en denuncias de violencia de género tuvieron ayer respuesta por parte de un alto cargo del Consell. El director general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, defendió la apuesta de la nueva comisaría. «Es un proyecto integral y trasversal. Un gran avance en la respuesta a la violencia de género y ayuda a las víctimas para que puedan presentar denuncia y contar con ayuda especializada social, jurídica y psicológica.

Ángel subrayó la capacidad de los policías que finalmente se destinen a dicha oficina. «Se está seleccionando a agentes de la unidad adscrita y recibirán un curso previo de especialización». El representante de la administración valenciana sostuvo que la oficina impulsada por la Conselleria de Justicia «contará con las infraestructuras técnicas y tecnológicas necesarias en el cometido de su labor. Esta garantizada la suficiente dotación de recursos, tanto de personal formado y con una especial sensibilidad, así como de los recursos técnicos a través del Ministerio.

El director general de la Agencia Valenciana de Seguridad subrayó los numerosos encuentros mantenidos para coordinar la puesta en marcha de la iniciativa, desde que empezó a proponerse por el SUP allá por finales de 2016. «El objetivo es ir dando respuesta a las diversas necesidades. En este proyecto todos debemos de ir juntos y con el objetivo de mejorar y atender a la víctimas de la violencia de género. Es un proyecto de todos», enfatizó Ángel.

Las críticas al proyecto por parte del Sindicato Unificado de Policía no han sido las únicas por parte de voces autorizadas. José Antonio Burriel, abogado y presidente de la Asociación No Más Violencia de Género advirtió un dato sobre la ubicación de la oficina en la Ciudad de la Justicia: «El local de la comisaría especializada no debería estar ubicado en el entorno de los Juzgados». Burriel advierte que dicho emplazamiento puede intimidar a las víctimas y deshumanizar su denuncia. Por descartado, subraya la necesidad de total formación por los policías: «Solamente un personal especializado está en condiciones de comprender la complejidad de la denuncia para la mujer víctima y de ayudarla para que sea completa».