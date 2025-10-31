El Consell destina 30 millones a la retirada de escombros de la reconstrucción La inversión se suma a los 224 millones destinados para trasladar más de un millón de toneladas de residuos, lodos y vehículos

Paco Moreno Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 13:20

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio asigna una partida de 30 millones de euros para la puesta en marcha del dispositivo especial de retirada de los escombros generados por las obras de reconstrucción acometidas en los municipios afectados por las inundaciones de octubre del pasado año.

Así lo ha confirmado este viernes el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, tras reunirse con los alcaldes y concejales de una veintena de municipios que han solicitado apoyo para afrontar esta nueva fase del plan de choque impulsado por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat.

En el encuentro, en el que también ha participado el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, el conseller ha recordado que, tal como ya se avanzó en la última reunión, «serán las mismas empresas concesionarias de la gestión de residuos municipales las encargadas de acometer estos trabajos, con el objetivo de agilizar las actuaciones y asegurar una respuesta eficaz». La fórmula elegida será la de la declaración de emergencia de cada uno de los municipios y la aprobación de un contrato dividido en diferentes lotes.

Martínez Mus ha explicado que la Conselleria volverá a apoyar así a los ayuntamientos de Albal, Aldaia, Alfafar, Chiva, Gestalgar, Paiporta, Utiel, Xirivella, Turís, L'Alcúdia, Benetússer, Catadau, Catarroja, Montserrat, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví y Sot de Chera. «Aunque la gestión de residuos corresponde a los municipios, la Generalitat ha decidido respaldar una vez más a las corporaciones locales», señala el conseller.

La medida se enmarca en la ampliación del plan aprobado por el Consell para apoyar a los municipios más castigados por las riadas, y responde a la dificultad de muchas administraciones locales para asumir por sí solas el coste de las tareas de limpieza y retirada. Con esta nueva aportación, «la Generalitat garantiza la gestión adecuada de los residuos y contribuye a restaurar la normalidad en las localidades afectadas», destaca Martínez Mus.

En el encuentro se ha acordado que los ayuntamientos serán los encargados de verificar que una vez se hayan retirado los residuos, se cierre el punto de forma definitiva, ya que hay espacios que se van a vaciar incluso por tercera vez. Con este último contrato escoba, asegura el conseller, «podremos dar por finalizada la gestión de residuos, que representa la mayor inversión de la Generalitat en el marco del proceso de reconstrucción».

Un millón de toneladas de residuos

Tras las inundaciones de octubre, la Generalitat activó un dispositivo dotado con 224 millones de euros, que ha permitido retirar más de un millón de toneladas de residuos, así como lodo y vehículos dañados. Con esta ampliación de 30 millones, el plan incorporará también la gestión de los materiales procedentes de obras de reparación y reconstrucción de viviendas y locales, que serán tratados por gestores autorizados en instalaciones adecuadas, como los ecoparques.