El Consell ve compatible el fallo del Supremo con el trasvase EFE Martes, 19 marzo 2019, 00:50

valencia. La Generalitat fijará su posición para defender los intereses de los regantes y de la agricultura de la Comunitat Valenciana tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo y que, a su juicio, es «absolutamente compatible» con el sistema de trasvase Tajo-Segura.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer que el miércoles está prevista la celebración de una reunión preparatoria con representantes de la Conselleria de Agricultura y la Abogacía de la Generalitat «con el máximo rigor y la máxima inteligencia y unidad». El objetivo último de este encuentro, expuso, es defender los intereses de los regantes, como indicaron fuentes del Gobierno valenciano.

Puig aseguró que, en una primera lectura de la sentencia, que anula varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo porque no fija caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina (Toledo), es «absolutamente compatible» la fijación de un caudal ecológico que sea razonable con el sistema del trasvase Tajo-Segura.

«Es absolutamente compatible y no vamos a permitir que se haga una posición ventajista con el intento de ganar un espacio que no entra en la racionalidad», manifestó el presidente de la Generalitat. La sentencia obliga a fijar caudales ecológicos en Aranjuez, en Toledo y en Talavera de la Reina -zonas del tramo medio del río- que no estaban fijados en el plan hidrológico, que fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy hace ya tres años. Esto modificará inevitablemente el volumen de agua a trasvasar.

El caudal ecológico necesario es el volumen mínimo de agua necesario para evitar la degradación ambiental del curso de agua del río, su cauce y su ribera.