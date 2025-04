El Consell califica de «negligente» que la CHJ redujera a la mitad los técnicos que vigilaban la dana

La CHJ redujo a la mitad el número técnicos de la sala SAIH, la que tiene que controlar los caudales de los ríos y ... barrancos, en las horas más críticas de la dana. Una información desvelada por LAS PROVINCIAS y confirmada por el organismo que dirige, Miguel Polo, uno de los actores principales de la gestión de la emergencia aquella tarde del 29 de octubre. «Rebajar a la mitad el número de técnicos de la sala SAIH aquella tarde fue una negligencia», señaló ayer jueves el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, que añadió que no se puede entender cómo en una institución con casi 400 trabajadores entre funcionarios y personal laboral sólo tres personas estaban al tanto de la situación cuando por la mañana eran el doble.

Mérida insiste en que este dato no hace más que corroborar la información aportada por Polo de que durante varias horas de la tarde del 29 de octubre no se vigiló el cauce de la rambla del Poyo porque los ojos estaban puestos en la situación del embalse de Forata, que estaba a punto de alcanzar su cota de desbordamiento. «No había suficiente personal y ahora entendemos por qué desde la Confederación no se realizó ni un solo aviso sobre lo que pasaba en la rambla. Entre las 16:15 horas y las 18:43 horas no hubo ni un solo dato, algo que se explica porque por la mañana había hasta cuatro técnicos remitiendo correos electrónicos y por la tarde sólo una», añade Mérida, que apunta que la CHJ transmite una «sensación cero» de seguridad.

Para Mérida, la Confederación Hidrográfica del Júcar falló: «Y no vale que se excusen en el hecho de que durante la tarde de la dana apunten que se mandaron datos automáticos cada cinco minutos cuando en el propio SAIH pone que los datos no son fiables».

El secreterio autonómico se preguntó este jueves el motivo por el que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, todavía no ha comparecido públicamente para dar una explicación de lo que pasó la tarde del 29 de octubre: «Me gustaría saber quién lo tiene amordazado, y que sea citado ante la juez para que podamos escuchar sus explicaciones». Mérida, además, añadió que le parece «inaudito» que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, haya mantenido una discurso durante los últimos meses «y lo cambie al comparacer en sede judicial».

El 29 de octubre, la delegada del Gobierno, a las 11:30 horas hizo una comparecencia para analizar la dana que afectaba a la Comunitat y aseguró que la CHJ tenía la sala del SAIH 24 horas en alerta y que los agentes estaban actuando sobre el terreno en las zonas más complicadas. Además, añadió que la CHJ lo tenía todo monitorizado para controlar las inundaciones. Desde el Consell apuntan que la declaración de Bernabé ante la juez rompe el discurso que ha mantenido en las últimas fechas porque reconoció que durante varias horas la CHJ no fue capaz de controlar, como sí había hecho por la mañana, la cuenca del Poyo.