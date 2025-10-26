El Consell acelera: casi el 60% del presupuesto dana está comprometido a los cuatro meses

El debate sobre el ritmo de la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana que hace ya un año arrasó varias comarcas y ... se cobró la vida de 229 personas ha venido girando hasta la fecha sobre la ejecución de las ayudas dispuestas por las distintas administraciones públicas. El Consell de Carlos Mazón ha sacado pecho de haber puesto ya a disposición de víctimas y afectados prácticamente dos tercios de sus ayudas –por casi 900 millones-, mientras afeaba al Gobierno central que de los 16.600 millones anunciados por Pedro Sánchez, el importe abonado sea de 6.680 millones, de los que 3.760 millones corresponden al consorcio de compensación de seguros.

El Consell exhibe además hoja de méritos en la ejecución del presupuesto dana, los 2.374 millones de euros aprobados en paralelo a los presupuestos de la Generalitat para 2025 y que vieron la luz a finales del pasado mes de mayo, tras el acuerdo entre PP y Vox para sacarlos adelante.

Cuatro meses y medio después, los datos de ejecución a fecha de 15 de octubre reflejan un ritmo elevado, por encima de lo que correspondería a una ejecución lineal a lo largo de doce meses. La Generalitat tiene ya movilizados casi 1.400 millones de euros, es decir casi el 60% de esos 2.374 millones están ya en fase de 'comprometido' o dispuesto, porque ya se ha acordado la realización del gasto por un importe exacto y se ha definido al acreedor. La entrada en vigor del presupuesto fue el 1 de junio, de modo que esos casi 1.400 millones –exactamente 1.394- representan el 58,7% del presupuesto global de 2.374 millones en tan solo cuatro meses y medio desde su entrada en vigor.

¿Y en fase de ejecución? Los datos de la administración autonómica sitúan en fase de ejecutado un total de 1.093 millones de euros, el 46% del total. Según los datos oficiales, si el ritmo de ejecución fuera lineal (doce meses), deberían haberse ejecutado 890 millones a estas alturas del año, pero la Generalitat ha superado esa previsión en 203 millones, y en la parte «lista para ejecutar» se sitúa 510 millones por encima del ritmo medio.

Los datos que maneja la Generalitat suponen que el presupuesto dana avanza a un ritmo un 23% superior al previsto en la ejecución del plan DANA, con casi 1.400 millones movilizados y 1.093 millones ya ejecutados. «Estamos yendo más rápido de lo previsto. La reconstrucción tras la dana no se ha quedado en promesas: es una maquinaria que funciona a toda velocidad», destacan fuentes del Consell.

Las consellerias con mayor grado de avance son Justicia, que roza el 93% de ejecución, Hacienda con un 83%, e Innovación con un 70%. En el caso de Medio Ambiente, el 83% de su presupuesto ya está en fase D, es decir, con los expedientes cerrados y listos para pago.

Justicia, Hacienda, Innovación y Medio Ambiente son las consellerias con mejores datos de ejecución

El Consell subraya que estos datos confirman la agilidad administrativa y la coordinación interdepartamental que preside el proceso de reconstrucción, «con resultados tangibles y un ritmo histórico de ejecución». «En solo cuatro meses hemos hecho lo que antes tardaba un año. El compromiso es que cada euro llegue cuanto antes a los afectados y a los municipios», señalan desde Presidencia de la Generalitat.

El plan dana, con una inversión total de 2.374 millones de euros, constituye «el mayor esfuerzo presupuestario en materia de emergencias de la historia autonómica, con actuaciones que abarcan vivienda, infraestructuras hidráulicas, educación, justicia, medio ambiente y ayudas directas a familias y empresas».