Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja 201.546,99 euros a un único acertante este sábado
Carlos Mazón y Gan Pampols. Efe

El Consell acelera: casi el 60% del presupuesto dana está comprometido a los cuatro meses

La ejecución de los 2.374 millones aprobados a finales del mes de mayo coge velocidad, por encima de lo previsto

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:03

Comenta

El debate sobre el ritmo de la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana que hace ya un año arrasó varias comarcas y ... se cobró la vida de 229 personas ha venido girando hasta la fecha sobre la ejecución de las ayudas dispuestas por las distintas administraciones públicas. El Consell de Carlos Mazón ha sacado pecho de haber puesto ya a disposición de víctimas y afectados prácticamente dos tercios de sus ayudas –por casi 900 millones-, mientras afeaba al Gobierno central que de los 16.600 millones anunciados por Pedro Sánchez, el importe abonado sea de 6.680 millones, de los que 3.760 millones corresponden al consorcio de compensación de seguros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado toca en un municipio famoso por los rodajes históricos
  2. 2 La oscarizada película que se emite este sábado gratis en televisión: «Te engancha y sientes que has estado en un viaje»
  3. 3 Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent
  4. 4 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat Valenciana: lluvias y frío
  5. 5 El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre
  6. 6 Melissa deja al menos tres muertos en el Caribe y amenaza con convertirse en un trágico huracán en Jamaica, Haití o Cuba
  7. 7

    La dana detuvo el reloj en las casas de Tonica y Mónica
  8. 8 El tiempo que hará durante el Medio Maratón de Valencia, hora a hora: atención a la lluvia y el viento
  9. 9

    El gran atasco de las carreteras del subsuelo: la dana afectó a 890 kilómetros de tuberías de la red de alcantarillado
  10. 10 Vandalizan la sede del PP valenciano con pintadas que simbolizan manos manchadas de sangre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Consell acelera: casi el 60% del presupuesto dana está comprometido a los cuatro meses

El Consell acelera: casi el 60% del presupuesto dana está comprometido a los cuatro meses