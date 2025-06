«El conductor iba a más de de 120 km/h. La mujer y los contenedores explotaron»

La investigación sobre la muerte de empresario Antonio Baixauli y de su mujer, Francisca, continúa en el juzgado de Instrucción 21 de Valencia. El matrimonio ... murió en un accidente en la carretera de El Palmar cuando un joven bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo. El expresidente de Feria Valencia murió en el interior de su turismo, mientras su mujer lo hizo al ser golpeada por su propio automóvil tras la brutal colisión.

Hace unas semanas prestaron declaración en sede judicial dos testigos del letal siniestro. Testimonios que se sumarán al atestado policial definitivo y a otros indicios criminales que constan en la causa, como el citado positivo de alcoholemia. Uno de los testigos era un joven que salía con su mujer de una pequeña parcela junto a la carretera, conocida precisamente por la estrechez de la vía.

Ellos se dirigían hacia el Palmar cuando vieron el BMW, de frente, adelantando a una hilera de «seis automóviles». «Había línea continua», confirmó. El testigo manifestó que tenía la percepción de que el vehículo «iba a más de 120 km/h, seguro». En ese momento, el automóvil de Baixauli estaba fuera de la carretera en una especie de triángulo de tierra con espacio suficiente para otros automóviles. «Lo veo de cara, veo que acelera para terminar de adelantar y al acercarse hacia mí, da un volantazo... Pero a esa velocidad era imposible que gestionara la curva. Fue cuando chocó contra el vehículo que estaba fuera», es decir, el del conocido empresario. «Por el retrovisor observé cómo impactó contra el costado y dio una vuelta de campana en el aire. Cayó boca abajo», recordó.

El hombre trató de explicar la violencia de aquella colisión. Trató de reflejarlo de esta forma: «Los contenedores explotaron y la mujer, si me permite -se refiere a la expresión - también. Vimos un pie, la pierna, zapatos, ropa...» Una imagen, consecuencia de una supuesta imprudencia que jamás podrán olvidar. «El impacto fue muy agresivo... el contenedor estaba hecho añicos y la mujer, se situaba entre el coche y el contenedor».

Otra de los testigos de es la mujer de este vecino que presenció el accidente. Viajaba en el mismo vehículo. Una amiga, después del siniestro, ya le comentó que en el pueblo del Palmar el joven ya había llamado la atención por su temeraria conducta. La acusación particular se esforzó en aclarar que existía línea continua durante los adelantamientos y que el coche de Baixauli se encontraba fuera de la calzada y totalmente detenido. «En un segundo nos esquivó y colisionó. No nos dio de milagro y... ¡boom! Un dia con prisas no vas a esa velocidad. Más de 100 km/h seguro, muy por encima». La defensa del joven conductor cuestionó que la mujer pudiera asegurar con certeza que rebasó seis vehículos.

Las explicaciones del causante del siniestro, de 22 años, han resultado hasta la fecha algo disparatadas. Por ejemplo, indicó que previamente se había tomado «dos copas de vino» para acompañar unas tapas y un arroz. La ingesta de alcohol difícilmente encaja en el 0,71 que arrojó en la prueba que se le practicó. También existen sospechas sobre la velocidad. Todo el recorrido e incluso en el momento de la colisión, según su versión, se produjo a una velocidad de entre 30 o 35 km/h. No obstante, un choque a esa velocidad difícilmente se hubiera saldado con dos víctimas mortales.

Baixauli ha sido un histórico empresario valenciano estrechamente vinculado al sector del mueble y de la madera. De hecho, impulsó y fundó la Federación empresarial de la madera y el mueble de la Comunitat Valenciana (Fevama), asociación empresarial de la que fue presidente entre 1985 y 2004. De igual modo, fue el precursor de Aidimme, el Instituto tecnológico metalmecánico del mueble, la madera y el embalaje. Su compromiso con el tejido asociativo y su influencia en un sector importante para la economía valenciana como el del mueble lo alzó, por medio del apoyo del empresariado, hasta la presidencia de Feria Valencia, institución que presidió desde 1996 a 1999.