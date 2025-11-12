Condecoran a más de 500 policías locales por rescates en incendios y actuaciones destacadas La Generalitat entrega trece cruces con distintivo rojo a agentes y oficiales de Alaquàs, Aldaia, Alzira, Quart de Poblet y Sueca

I. C. Xirivella Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:08 | Actualizado 17:15h.

La Conselleria de Emergencias e Interior ha reconocido en la mañana de este miércoles en un acto celebrado en Xirivella la labor realizada por 513 agentes y mandos de las policías locales de la provincia de Valencia, así como a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, por su compromiso con la seguridad ciudadana, poniendo en algunos casos en riesgo su propia vida. Ejemplos de ello son los trece condecorados con cruces con distintivo rojo de los municipios de Alaquàs, Aldaia, Alzira, Quart de Poblet y Sueca, por servicios en los que entraron en una vivienda en llamas con gente atrapada en su interior, el rescate de un hombre en un vehículo ardiendo en Azira o la detención de una persona agresiva que le arrancó de un mordisco parte de la oreja a un agente de Alaquàs.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha presidido el acto celebrado en la plaza Doctor Gerardo Garcés de Xirivella, a unos metros del lugar en el que el pasado 4 de septiembre fue asesinado a tiros un expresidiario, y cuyo presunto asesino fue detenido la semana pasada en Requena, como adelantó este periódico. La entrega de reconocimientos de la Generalitat reconoce el gran trabajo, dedicación y vocación de servicio público en especial de los cuerpos de la Policía Local por actuaciones destacadas desarrolladas durante 2022, 2023 y 2024.

En la ceremonia se han entregado 13 cruces con distintivo rojo, 144 cruces con distintivo azul, 104 cruces con distintivo blanco, 239 felicitaciones públicas a título individual, tres condecoraciones honoríficas y 10 diplomas de jubilación. Entre los condecorados figuran agentes y mandos de numerosos municipios como Burjassot, Benifaió, Canals, Cheste, Godelleta, Meliana, Nàquera, Montserrat, Riba-roja del Túria, Rocafort, Turís, Valencia o Vilamarxant, por servicios destacados como el rescate de cuatro personas atrapadas en un incendio en Gandia.

También se ha querido reconocer a miembros de otros cuerpos como la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad Adscrita. Entre los condecorados responsables del Seprona, tanto de Valencia como de Ontinyent, miembros del equipo de Policía Judicial de Riba-roja del Túria por la operación en la que se esclareció una tentativa de asesinato con un bolígrafo pistola por un ajuste de cuentas por drogas y la Unidad de Patrimonio de la Policía Autonómica, entre otros.

En el acto han estado presentes la alcaldesa de la localidad, Paqui Bartual, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, además de la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez; la subsecretaria de la Conselleria, María Ángeles Navarro; los directores generales de Interior; Vicente Huet, y de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León; la comisaria jefa de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, Marisol Conde, y diferentes autoridades policiales y militares.

Durante su intervención, el conseller ha subrayado que estas distinciones representan «el agradecimiento sincero de toda una sociedad hacia quienes han hecho de la protección de los demás su forma de vida». Detrás de cada una de ellas, «hay una circunstancia única: una llamada atendida en plena madrugada, una vida salvada, una situación de riesgo controlada con serenidad, una palabra de consuelo en el momento justo», ha añadido.

El conseller ha mencionado de forma especial a las personas condecoradas con la cruz al mérito policial con distintivo rojo. Ha alabado así a los oficiales del municipio de Alaquàs que actuaron ante un hombre en un estado extremo de nerviosismo que llegó a agredirles y amenazarles y que fue finalmente reconducido con profesionalidad.

Ha destacado también la actuación del policía de Aldaia que prestó asistencia inmediata a un hombre herido en un accidente de tráfico aplicándole un torniquete y que evitó además que el presunto responsable del atropello fuera agredido por las personas presentes, pese a resultar él mismo lesionado.

Se ha referido además a la valentía del policía de Alzira que intervino en el rescate de un hombre atrapado en un vehículo en llamas poniendo en riesgo su integridad o a los agentes de Quart de Poblet que rescataron a cinco personas en el incendio en una vivienda. Y ha mencionado finalmente a los policías de Sueca que participaron en la evacuación y auxilio de dos personas en otro incendio residencial.

«Son historias que mantienen en pie el prestigio, la dignidad y la legitimidad del servicio público, historias que nos enorgullecen como sociedad, porque merecen ser contadas con orgullo y gratitud», ha remarcado Juan Carlos Valderrama.

Actos en Alicante y Castellón

La Conselleria de Emergencias e Interior entregará el próximo viernes en Benidorm las condecoraciones que distinguen la labor de las policías locales de la provincia de Alicante y celebrará un tercer acto el 21 de noviembre en Benicasim para la concesión de los reconocimientos a agentes de la provincia de Castellón.