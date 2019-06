Concesiones sanitarias, a la espera del nuevo Consell Personal sanitario de Dénia durante una protesta a las puertas del Palau de la Generalitat. / irene marsilla La campaña electoral y las demoras para formar gobierno frenan el cambio de gestión del hospital de Dénia y de las resonancias magnéticas D. GUINDO VALENCIA. Lunes, 17 junio 2019, 00:40

«Son cuestiones que se tendrán que abordar cuando se configure el próximo gobierno». La consellera de Sanidad en funciones, Ana Barceló, evitó la pasada semana profundizar en qué situación se encuentran los distintos procesos impulsados por el Consell para asumir algunos de los servicios sanitarios que, en la actualidad, cuentan con gestión indirecta; iniciativas que sufrieron un frenazo en la campaña electoral y que, por el momento, no se han reactivado.

El proyecto estrella y, a la vez, el que más quebraderos de cabeza ha originado al Consell -especialmente al PSPV- es el adelanto de la reversión del hospital de Dénia, prometida desde 2016 pero que el tripartito no pudo hacer realidad en toda la pasada legislatura. Después de que Sanidad no alcanzara un acuerdo con DKV y Ribera Salud -empresas que conforman Marina Salud, la UTE que gestiona el departamento-, para adquirir las acciones que le permitiesen controlar el centro sanitario, el presidente Ximo Puig se descolgó días antes de elecciones advirtiendo de que sería el Consell el que, de manera unilateral, pondría fin al contrato antes de tiempo -la concesión expira legalmente en 2024-. Tras los comicios, las compañías todavía no tienen noticias, aunque todo apunta a que el nuevo ejecutivo autonómico, sin la presión de la proximidad de las elecciones, retomará las conversaciones para intentar otra vez la vía de la compra de las acciones. En Sanidad saben que, si no justifican adecuadamente la necesidad de adelantar la reversión de la gestión, pueden verse sumidos en un largo proceso judicial que haría muy difícil asumir la gestión a corto plazo.

Otro proceso pendiente desde noviembre del pasado año es la internalización de las resonancias magnéticas. Después de los informes jurídicos favorables a que la conselleria asuma al personal de Erescanner Salud, la UTE que sigue prestando el servicio bajo la fórmula del enriquecimiento injusto; las actuaciones quedaron en punto muerto, tanto las de asumir el servicio como del nuevo concurso impulsado por Sanidad para contratar resonancias complementarias destinado, principalmente, a reducir las listas de espera. Todo ello sigue en pausa mientras se constituye el nuevo equipo de Sanidad, que deberá definir cómo asume al personal y cuándo pasa el servicio a manos de la conselleria.

El hospital de Manises está a la espera de que Sanidad autorice que recupere la unidad de cirugía cardiaca Los pacientes que quieran pueden seguir escogiendo el IVO para recibir atención médica

A nivel hospitalario también falta saber cómo resuelve el departamento la situación del servicio de cirugía cardiaca del hospital de Manises, paralizado hace más de un año. El centro sanitario todavía no tiene respuesta de las alegaciones presentadas, por lo que el silencio administrativo podría privar al hospital de la unidad a partir del 5 de julio. La vía judicial se antoja como una posibilidad si Sanidad insiste en dejar sin este servicio al centro sanitario.

En el caso del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) sigue vigente la instrucción aprobada, por lo que los usuarios que quieran pueden seguir escogiendo el IVO para ser tratados, solicitudes que la conselleria suele aceptar, mientras que también hay algunas derivaciones.