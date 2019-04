La concertada pierde peso con el Botánico

«El recorte afecta a las familias más que al colegio»

El colegio Guadalaviar de Valencia perdió el concierto en 2017 para sus dos líneas de Bachillerato. Aunque su recurso ante el TSJCV prosperó, están a la espera de que resuelva el Supremo. De momento, las han mantenido en régimen privado, lo que implica que los padres deban asumir una importante inversión económica cada mes. «El recorte ha perjudicado a las familias, no tanto al centro. De hecho el colegio puede funcionar y está funcionado sin concierto de Bachillerato, pero hay familias que han estado con nosotros desde que sus hijas tenían tres años y que no han podido seguir por no disponer de recursos económicos», señala la directora, Chus Bolinches. En este curso ha sucedido en 14 casos. «La gran mayoría de nuestras familias son de clase media, y también las hay en situación más precaria», añade. «El espíritu del centro es atender a nuestras familias con independencia de sus posibilidades económicas. La pena es que no podemos llegar a todas», explica. Para facilitar la continuidad en Bachillerato, la asociación de antiguas alumnas organizó el año pasado una cena solidaria para recaudar fondos para becas. Y para este ejercicio se prevé hacer lo mismo con un concierto solidario.