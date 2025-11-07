La Comunitat Valenciana convoca oposiciones con 1.959 plazas para maestros y el plazo de inscripción acaba el 17 de noviembre La oferta más amplia corresponde a Educación Primaria, con 750 plazas

Nacho Ortega Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:51

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Comunitat Valenciana ha publicado este 3 de noviembre la convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Maestros, ofertando un total de 1.959 plazas mediante el sistema de concurso-oposición. Esta convocatoria representa una oportunidad significativa para los docentes que aspiran a conseguir una plaza en la educación pública valenciana.

La oferta más destacada corresponde a Educación Primaria, con 750 plazas, convirtiéndose en la especialidad con mayor número de vacantes. Le sigue Educación Infantil con 475 plazas y Pedagogía Terapéutica con 229 plazas, reflejando la apuesta de la Conselleria por reforzar la atención educativa en las etapas iniciales y la educación inclusiva.

En cuanto a especialidades instrumentales, Lengua Extranjera: Inglés oferta 158 plazas, mientras que Educación Física cuenta con 125 vacantes. Las especialidades de Audición y Lenguaje (137 plazas) y Música (85 plazas) completan el cuadro de especialidades convocadas.

La convocatoria respeta el 10% de reserva para personas con discapacidad, cumpliendo así con la normativa vigente de inclusión laboral y distribuyendo 196 plazas del total bajo esta modalidad.

Plazo de inscripción

El plazo para presentar solicitudes se prolonga del 4 al 17 de noviembre de 2025, apenas dos semanas. La inscripción es exclusivamente telemática a través del portal web de la Conselleria (ceice.gva.es).

La convocatoria contempla dos procedimientos diferenciados: el ingreso por el sistema de concurso-oposición para nuevos aspirantes y la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios del Cuerpo de Maestros que deseen ampliar su perfil profesional.

Puedes leer la convocatoria publicado en el DOGV.

La principal novedad está en el calendario, pues el proceso selectivo se iniciará en septiembre de 2026, en lugar de en junio. Para los aspirantes implica que tendrán tres meses más de preparación (todo el verano), y para la administración, poder cerrar el proceso selectivo de cara a navidades y no a las puertas de agosto, lo que evitará su coincidencia con el resto de procedimientos de provisión de plazas para el nuevo curso, como las comisiones de servicio, la adjudicación de puestos para funcionarios que han terminado sus prácticas, para profesores desplazados o suprimidos o para interinos.