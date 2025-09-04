La Comunitat Valenciana acumula 15 de los 19 muertos por calor de toda España en los tres primeros días de septiembre

Día a día que pasa del mes de septiembre y la Comunitat Valenciana sigue liderando el triste ránking de fallecidos a causa de las altas ... temperaturas. Y es que el calor, como han remarcado los médicos en diferentes ocasiones, mata.

En concreto, y si se analizan los datos de los tres primeros días del mes de septiembre, en esas 72 horas, las primeras del mes, han muerto 19 personas en toda España por este motivo. De ellas, más del 78%, un total de 15, se han producido en la Comunitat Valenciana según los datos del instituto de Sanidad Carlos III.

Mención especial para la provincia de Alicante, donde se concentran 13 de esos 19 decesos.

Los 15 muertos de los tres primeros días de septiembre ya convierten a este mes de septiembre de 2025 en solitario en el cuarto con más fallecidos de la última década en la Comunitat Valenciana, y hay que tener en cuenta que apenas ha pasado una décima parte del mes. Por delante sólo están las 72 víctimas de 2016, las 32 de 2022 y las 28 de 2017.

Si se sigue con esta media, de aproximadamente cinco muertos por día, esta triste plusmarca tiene los días contados. Sin embargo, los expertos confían en que la misma se reduzca con el paso de los días. Y aunque este jueves no es el caso, con máximas que llegarán hasta los 38 grados en ciudades como Xàtiva, el mercurio debe ir aflojando y, por lo tanto, el calor dejará de hacer estragos, o al menos así se espera, entre las personas que ya tienen algún tipo de patología previa o entre quienes cometen imprudencias como hacer deporte cuando el sol más calienta.