La Comunitat tiembla Varios de los cascotes que cayeron en la iglesia de Benissa. / T. Calvo Cinco terremotos de entre 2 y 3,1 en la escala Richter sacuden Benissa, Teulada, Calp, Xàbia, Benitatxell y Barxeta B. O. BENISSA. Viernes, 27 julio 2018, 00:50

«Ha sido un golpe seco y muy fuerte, de unos pocos segundos, parecía que un camión se había estrellado en nuestra casa». Así definían ayer muchos de los vecinos de las localidades de Benissa, Teulada Moraira y Calp sus sensaciones tras el terremoto de 3,1 en la escala de Richter que se produjo a la 1.45 de la madrugada, a poco más de tres millas de la costa de Calp.

El movimiento sísmico pilló a la mayoría de los vecinos de la comarca en la cama. Lo primero que hicieron muchos de ellos tras esta primera sacudida fue salir a la calle para comprobar que no había pasado ningún tipo de catástrofe y confirmar, vía redes sociales, que no se trataba de un sueño. Así lo hizo Celia, vecina de Benissa, quién rápidamente compartió impresiones con sus amigas a través de mensajes. «La cama se movía y el ruido era ensordecedor, parecía que la casa iba a venirse abajo», comentó la benissera, quién, con los nervios, le costó volver a coger el sueño.

Aunque muchos estaban ya durmiendo, algunos, como a Toni, hostelero de Teulada Moraira, el terremoto le pilló finalizando el turno de noche en su restaurante. Según explicó «lo primero que me vino a la cabeza era que se había producido un accidente en la calle». Una de sus clientes, aseguró que unos cinco minutos antes del seísmo, su perro se puso «muy nervioso y se vino a nuestra habitación para esconderse debajo de la cama». Explicaba, además, que la experiencia había sido muy parecida a terremoto vivido en el año 83. La segunda réplica, a las 3 de la madrugada también se hizo notar pues llegó a los dos 2 de magnitud. Todavía hubo tiempo para un tercer movimiento antes de amanecer. Éste llegó a las 3.25 horas, con una magnitud de 2,2. También se dejó sentir en Barxeta (Valencia)

El último seísmo provocó la caída de cascotes de la iglesia de la Puríssima Xiqueta

Por suerte, no hubo que lamentar incidentes. La intensidad del terremoto daba para un buen susto y poco más, aunque muchos vecinos llamaron preocupados a la Policía Local. El geólogo de la Generalitat informó a las autoridades locales que el nivel 3 no supone riesgo, por lo que no había motivo de alarma. Aunque estas palabras no consiguieron tranquilizar a la mayoría de los vecinos, «me da miedo que vuelva a repetirse», apuntó una vecina de Benissa. Así fue, por la tarde, a las 16.40 horas la tierra volvió a sacudirse bajo sus pies. Esta vez el epicentro se situó en Teulada y se sintió en Poble Nou de Benitatxell, Xàbia y Benissa.

En esta última localidad, la Policía Local tuvo que acordonar la zona de la iglesia de la Puríssima Xiqueta. Con el último seísmo se soltaron algunas piedras de la parte superior del templo, aunque no hubo que lamentar heridos: «esperemos que no se repitan más movimientos por el bien del monumento, porque hay algunas partes que no están en el mejor estado», indicó el párroco, Salvador Cebolla».