La Comunitat acoge a cerca de 600 menores no acompañados, la mayoría en centros EFE VALENCIA. Miércoles, 7 agosto 2019, 00:34

La Comunitat acoge, en la actualidad, a un total de 590 'menas' (menores extranjeros no acompañados); 572 de ellos en residencias y otros 18 en familias. La Generalitat, al respecto, ha realizado una apuesta por el acogimiento familiar, pagando 450 euros al mes a las familias de acogida. Se ha puesto en marcha un dispositivo para contactar con familiares de los menores que residan en España para informarles de la posibilidad de acoger a los niños. En España hay más de 12.300 menores extranjeros que viajan solos, según el registro del Ministerio del Interior, dato que no refleja la realidad puesto que la tutela de los niños es de las comunidades autónomas y éstas no pueden impedir que los menores se desplacen de unas a otras o que abandonen el territorio nacional. La contabilidad se complica todavía más por el momento político actual, ya que muchas regiones están en proceso de formación de gobierno. Desde 2017, cuando se registraron 6.414, la llegada de menas se ha duplicado.