El PSPV reclama a la jueza de la dana que cite al 'núcleo duro' de Mazón en Presidencia

La citación de Maribel Vilaplana en la causa de la dana ha abierto una vía inexplorada hasta la fecha que permite aventurar un desfile judicial ... de cargos cercanos al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Si recientemente Ciudadanos reclamaba la comparecencia de un asesor de Presidencia, ahora es el PSPV quien profundiza en esa idea que, en definitiva, complica el horizonte judicial del dirigente popular.

Todo queda, no obstante, en manos de la jueza quien hasta la resolución de la Audiencia se había mostrado muy cauta en acordar este tipo de diligencias.

La acusación popular reclama la comparecencia de los integrantes de lo que se conoce como la sala de máquinas de Presidencia. Se trata de José Manuel Cuenca, secretario autonómico de Comunicación; Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia, y Francisco González, director general de Comunicación y Promoción Institucional.

El PSPV sostiene que resulta de interés para la instrucción conocer las llamadas que durante la tarde de la dana -también hubo contactos por la mañana- mantuvieron los anteriores responsables con Salomé Pradas, consellera de Emergencias que se encontraba en L'Eliana dirigiendo el Cecopi, la reunión clave de gestión de la catástrofe.