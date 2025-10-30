Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años

El PSPV reclama a la jueza de la dana que cite al 'núcleo duro' de Mazón en Presidencia

La acusación popular quiere conocer el contenido de las conversaciones que mantuvieron con la consellera Pradas

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:48

Comenta

La citación de Maribel Vilaplana en la causa de la dana ha abierto una vía inexplorada hasta la fecha que permite aventurar un desfile judicial ... de cargos cercanos al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Si recientemente Ciudadanos reclamaba la comparecencia de un asesor de Presidencia, ahora es el PSPV quien profundiza en esa idea que, en definitiva, complica el horizonte judicial del dirigente popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  2. 2

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  5. 5 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  6. 6 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  7. 7 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  8. 8 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  9. 9 Mazón es recibido por los familiares de las víctimas al grito de «asesino» y «rata cobarde»
  10. 10

    El consuelo de la Reina a Toñi tras perder a su marido y a su hija: «Se ha preocupado por mi día a día y me ha dado mucha fuerza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PSPV reclama a la jueza de la dana que cite al 'núcleo duro' de Mazón en Presidencia

El PSPV reclama a la jueza de la dana que cite al &#039;núcleo duro&#039; de Mazón en Presidencia