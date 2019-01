Compromís propone reducir a mil los pisos previstos en el plan de Benimaclet La formación quiere que un 40% de las viviendas sea de protección oficial y que el agente urbanizador ejecute los equipamientos R. V. Martes, 22 enero 2019, 00:41

valencia. Compromís Valencia propone ahora reducir el número de viviendas pendientes de construir en el Plan de Actuación Integrada (PAI) de Benimaclet. Si bien en esta zona próxima a la ronda Norte se tienen que crear 1.345 viviendas, este partido plantea la opción de que se reduzcan hasta 900 o un millar.

La formación trasladó ayer la idea a la plataforma vecinal 'Cuidem Benimaclet', colectivo que pedía una consulta para conocer la viabilidad de la desclasificación del suelo, con el fin de conservar la huerta.

Desde Compromís explicaron que un informe jurídico desestima la posibilidad de desclasificación «por razones legislativas y económicas que lo harían inasumible». Y proponen que se construya, pero con un número menor de pisos «para que la construcción esté vinculada al coste de las obras de urbanización de la nueva ordenación, mucho más económicas, y de las dotaciones necesarias para este entorno». De igual modo, plantean que un 40% de las viviendas sea de protección oficial.

Este posicionamiento se produce después de los enfrentamientos que se han producido en el mismo seno del gobierno municipal, ya que la portavoz socialista y candidata a la alcaldía, Sandra Gómez, no están de acuerdo en que se cambie el plan porque es el que se pactó. En su momento, dijo que no era defendible desde la izquierda la pérdida de viviendas sociales y públicas. Por su parte, desde València en Comú han defendido en estos meses que lo mejor sería que no se hicieran los pisos, para mantener la huerta.

El plan de Benimaclet se ha convertido en una patata caliente y en un problema para los tres partidos de gobierno, que mantienen posturas distintas. Compromís considera que el Plan General que está en revisión «es una herramienta de planificación desfasada» y lanzan como promesa electoral que «las condiciones para ser agente urbanizador las marque el equipo de gobierno desde un punto de vista de progreso para la ciudadanía y respeto al entorno». Quieren que el agente urbanizador se encargue de ejecutar los equipamientos y «prevenir los efectos pantalla de los edificios altos».