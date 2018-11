«Combatiremos el mercadeo de centros educativos» Jueves, 15 noviembre 2018, 00:54

El grupo de Ciudadanos no dejó pasar la polémica sobre la concertada y afeó a la ministra que se promueva «un ataque frontal» contra el modelo. Celaá lo negó tras defender que «la educación pública debe ser el eje vertebrador». «Este Gobierno no hace ningún ataque, pero no admite el mercadeo con centros educativos, eso lo vamos a combatir. No aceptaremos que se quiera diversificar un negocio con la compraventa de centros sostenidos con fondos públicos y llenar una cuenta de resultados. Pero esa concertada instalada que cumple fines sociales sabe que con este Gobierno tendrá capacidad de actuar», dijo. Sobre las lenguas cooficiales, que quedarán en manos de las comunidades (no habrá regulación alguna en la nueva ley), pidió no mezclarlas «con ideología» y apeló al respeto de estas y también del castellano. La oposición criticó que se trata de una concesión a los socios nacionalistas. Por último se mostró favorable a promover un pacto educativo, reiteró que las propuestas se negociarán y planteó que el anteproyecto de ley pueda llegar al Congreso en diciembre.