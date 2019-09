Colegios en obras a días del inicio del curso

El Stepv reclama aumentar la plantilla docente

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv) reclamó ayer que de cara a este curso se negocie una nueva normativa de plantillas que permita garantizar la aplicación del decreto de educación inclusiva y la ley de plurilingüismo. Además, exigió más profesorado especialista de inglés y avisó de que, ante los ajustes que se prevén en las cuentas de la Generalitat, se opondrá a cualquier recorte de los presupuestos educativos. En cuanto al nuevo modelo de inclusión, que va más allá de prestar una especial atención a alumnos con dificultades de aprendizaje, señalaron que hay que dotar a los centros del personal de apoyo además de reforzar las plazas de orientación. Y respecto al plurilingüismo, apuntaron que el profesorado al que le corresponda impartir su materia en inglés debe tener un nivel mínimo de B2, algo «claramente insuficiente». Además, criticaron que no tienen los datos actualizados del número de docentes que disponen de esta titulación pese a haberlo pedido «insistentemente», y advirtieron de que no se puede cargar al profesorado interino con el peso del modelo. Por último señalaron que hay 590 interinos que no han podido acceder a una vacante como consecuencia de las oposiciones masivas.