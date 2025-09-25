Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapso en la V-30 este jueves con 15 kilómetros de atascos
La V-30 a la altura de Paterna. DGT

Colapso en la V-30 este jueves con 15 kilómetros de atascos

Otras vías como la A-3 también presentan dificultades para circular desde primera hora de la mañana

A. Pedroche

A. Pedroche

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:25

Brutal atasco en la V-30 en la mañana de este jueves 25 de septiembre. A las 7.15 horas, la Dirección General de Tráfico informaba de las dificultades para circular por esta carretera tan concurrida por los valencianos. Las retenciones en dirección Valencia comienzan a la altura de Paterna. Son 10 kilómetros de colas que alcanzan hasta el km 5 a la altura de Horno de Alcedo. En sentido contrario, es decir hacia la A-7, también hay atascos. Inferiores eso sí. Ahora mismo hay cuatro kilómetros de retenciones a la altura de Mislata.

Debido al atasco en la V-30, en la A-3 hay dos kilómetros de retenciones a la altura de Quart de Poblet en sentido puerto de Valencia. Esto se debe a que muchos vehículos quieren incorporarse a la V-30 y no está siendo nada fácil. La CV-35 es otra vía a la que también le está afectando el atasco de la carretera del nuevo cauce. Presenta seis kilómetros de colas en sentido Valencia que van desde L'Eliana a Mas Camarena y retenciones en sentido Ademuz de varios kilómetros a la altura de Godella.

Por otro lado, en la A-7 también hay retenciones en dirección Castellón de la Plana debido a un incidente que se ha producido en el P.K.320, a la altura de Bétera; tal y como ha informado la DGT en su cuenta de X (antes Twitter).

En menor medida, otras vías como la V-31 también presentan atascos, pero no muy importantes. La circulación es densa, pero es habitual durante las primeras horas de la mañana.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  3. 3 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  4. 4 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  5. 5 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  6. 6

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  7. 7 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta
  8. 8

    El ministerio de Cultura proclama que hacer referencia al catalán «incluye también al valenciano»
  9. 9 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  10. 10 «Intentó asesinarme al descubrir que lo había denunciado por violarme»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Colapso en la V-30 este jueves con 15 kilómetros de atascos

Colapso en la V-30 este jueves con 15 kilómetros de atascos