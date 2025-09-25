Colapso en la V-30 este jueves con 15 kilómetros de atascos Otras vías como la A-3 también presentan dificultades para circular desde primera hora de la mañana

Brutal atasco en la V-30 en la mañana de este jueves 25 de septiembre. A las 7.15 horas, la Dirección General de Tráfico informaba de las dificultades para circular por esta carretera tan concurrida por los valencianos. Las retenciones en dirección Valencia comienzan a la altura de Paterna. Son 10 kilómetros de colas que alcanzan hasta el km 5 a la altura de Horno de Alcedo. En sentido contrario, es decir hacia la A-7, también hay atascos. Inferiores eso sí. Ahora mismo hay cuatro kilómetros de retenciones a la altura de Mislata.

Debido al atasco en la V-30, en la A-3 hay dos kilómetros de retenciones a la altura de Quart de Poblet en sentido puerto de Valencia. Esto se debe a que muchos vehículos quieren incorporarse a la V-30 y no está siendo nada fácil. La CV-35 es otra vía a la que también le está afectando el atasco de la carretera del nuevo cauce. Presenta seis kilómetros de colas en sentido Valencia que van desde L'Eliana a Mas Camarena y retenciones en sentido Ademuz de varios kilómetros a la altura de Godella.

Por otro lado, en la A-7 también hay retenciones en dirección Castellón de la Plana debido a un incidente que se ha producido en el P.K.320, a la altura de Bétera; tal y como ha informado la DGT en su cuenta de X (antes Twitter).

En menor medida, otras vías como la V-31 también presentan atascos, pero no muy importantes. La circulación es densa, pero es habitual durante las primeras horas de la mañana.

