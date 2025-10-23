Colapso total en la V-31 y la CV-35 este jueves El tráfico es lento en varias carreteras de entradas y salida a la ciudad

Valencia ha amanecido este jueves con nuevos atascos en las entradas y salidas de la ciudad. Según informan desde la Dirección General de Tráfico (DGT) la vía que presenta más complicaciones es la CV-35, donde se registran sietre kilómetros de retenciones entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia; seis kilómetros entre Burjassot y Cruz de Gracia sentido Ademuz; y otros 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia.

Por otro lado, la V-31 presenta otros once kilómetros de atascos entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia mientras que en la A-7 se han notificado cinco kilómetros de colas entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona y otros cuatro kilómetros a la altura de El Collado sentido Alicante.

Al mismo tiempo, en la V-30 se registran cuatro kilómetros de retenciones y en la CV-30 otros 2,5 kilómetros de embotellamientos entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet hacia la V-30. Por último, los conductores que circulen por la V-21 se encontrarán con dos kilómetros de colas entre Alboraya y Valencia para poder acceder ala ciudad.