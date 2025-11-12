La A-7, totalmente colapsada con más de 18 kilómetros de retenciones Otra de las vías más afectadas por el tráfico lento es la V-31

Redacción Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:20

Las entradas y salidas a Valencia vuelven a estar colapsadas. Según muestra el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT) la situación es especialmente complicada este miércoles en la A-7, donde se suman 18 kilómetros de retenciones en tres puntos distintos: siete kilómetros entre San Isidro de Benagéber y Godella sentido Alicante; seis kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona y otros cinco kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona.

Al mismo tiempo, el tráfico también es denso en la V-31, donde se registran nueve kilómetros de retenciones entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia y un kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante. Mientras que la V-30 también presenta los atascos habituales: cuatro kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7 y dos kilómetros entre Castellar-Oliveral y Pinedo sentido puerto.

Tampoco se libran de las colas la CV-36, que presenta cuatro kilómetros de atascos entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia y la V-21, con dos kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad.

Por su parte, la CV-35 presenta tres kilómetros de embotellamientos entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia, mientras que en la CV-30 se han notificado 1,5 kilómetros de colas entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido hacia la V-30.