«Nuestro coche no tiene arreglo, se va al desguace» Decenas de coches permenecen abandonados en una vía completamente inundada. / B. O. «Es un desastre, tardaremos días en recuperar todos los datos», lamentaba el propietario de una asesoría anegada Vehículos atrapados en calles inundadas y dueños de comercios achicando agua, la imagen más repetida tras el aguacero B. ORTOLÀ Miércoles, 24 abril 2019, 00:06

Xàbia. Una vez pasado el temporal que ha puesto patas arriba varios municipios de la Marina Alta, vecinos y turistas empiezan a contabilizar los daños que han provocado las lluvias. «El coche no tiene arreglo, está para ir al desguace», esta fue una de las frases más repetidas ayer en Xàbia, el municipio con el que más se han ensañado las tormentas estos días. De hecho ayer se contaban por decenas los automóviles que todavía permanecían en las calles anegadas. Por lo que en muchas vías de la zona del Arenal, se podía ver a vecinos, con los pantalones arremangados hasta las rodillas, metiéndose entre las balsas de agua de más de treinta centímetros de altura en las que se han convertido algunas de las calles de la zona del Arenal. Intentaban acceder hasta sus vehículos que en muchos de los casos tuvieron que dejar abandonados en medio de la calzada. Algunos de estos coches seguían con las ventanillas agachadas, «muchos conductores se vieron obligados a salir de esta forma», indicó ayer uno de los agentes de Policía Local que intentaba dirigir el tráfico, mucho más colapsado de lo normal por el corte de algunos de los viales.

Una de las afectadas fue Cynthia McGlinchey, una británica que está pasando dos semanas de vacaciones en el municipio xabiero junto a sus dos hijos. Se alojan en una vivienda familiar situada cerca del Arenal, justo dos calles detrás de los apartamentos que quedaron inundados.

Tras las primeras horas de la tormenta empezaron a preocuparse, «vimos que algunas calles empezaban a encharcarse». Un par de horas más tarde unos amigos les dijeron que no cerca de su casa no se podía circular, «fue entonces cuando decidí bajar a ver como estaba el coche, pero no pude llegar ni a la calle donde estaba aparcado», apuntó. Al final se resignaron y decidieron esperar a que escampase el temporal. Ayer el hijo mayor de Cynthia intentó llegar hasta el vehículo y entrar por la ventanilla para recuperar la documentación, no lo consiguió. «Como el coche es alto, creemos que no habrá afectado al motor», dijo.

Si tuvieron que llevarse al desguace el vehículo de Jaume, un señor de avanzada edad que vive cerca de la Avenida de la Libertad de Xàbia, a pocos metros de la playa del Arenal. «El mecánico me ha dicho que ya no tiene solución porque ha entrado agua en el motor», explicó mientras observaba como varios operarios achicaban agua en una vía inundada donde había otros dos vehículos abandonados. Ayer una grúa consiguió acceder hasta su vehículo y se lo llevó al taller, aunque «no han podido hacer nada», lamentó. Las grúas están haciendo su agosto», concluyó.

Otras de las escenas repetidas ayer en la misma zona fue la de personas achicando agua de los locales comerciales situados en los bajos de los edificios. Algunos tuvieron suerte al estar un poco más elevados que la acera, «tan sólo han entrado dos dedos de agua y hoy ya la hemos sacado», confesó una joven que regenta una tienda de ropa.

Algo similar le sucedió a Telmo, dueño de 'Leclercq Surfing', una tienda situada frente a la playa del Arenal. «El almacen lo tenemos en un bajo, y ha quedado todo inundado, hay más de medio metro de agua tanto allí como en el espacio que utilizamos para dar las clases», explicó ayer mientras subía al primer piso, donde tiene la tienda, todo el material almacenado. Tanto él como sus empleados se lo tomaron con buen humor, incluso aprovecharon para dar un paseo con una de sus tablas por las vías colindantes que también quedaron anegadas con más de medio metro de agua. «Por suerte la mayoría de material es impermeable pues es para prácticar deportes acuáticos, tan sólo hay que dejarlo secar», reconoció.

No tuvo tanta suerte el dueño de una asesoría, el agua dañó muchos de sus documentos, así como material de trabajo, «es un desastre, porque, además de las pérdidas económicas que nos supondrá, tardaremos varios días en recuperar todos los datos», lamentaba mientras varios bomberos que achicaban agua de su oficina.

Algunos ayer recordaban también la experiencia vivida el domingo por la noche. Hermi, vecina de Dénia que trabaja en un restaurante situado en el Camí Cabanes de Xàbia, se vió obligada a quedarse junto a sus compañeros de trabajo a pasar media noche en su puesto de trabajo. «Los caminos estaban cortados y desde la Guardia Civil nos dijeron que todas las conexiones a Dénia estaban cortadas». Tuvieron que esperara a que amainase y alrededor de las 3 de la madrugada Hermi pudo llegar a casa».