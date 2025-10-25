Un clamor contra el olvido y por la justicia Decenas de miles de manifestantes salen a las calles de Valencia para recordar a las víctimas de la dana en vísperas del primer aniversario de la tragedia

Del shock a la impotencia y de la rabia al dolor eterno. El recuerdo de los 229 fallecidos en el peor desastre natural de la historia de la Comunitat ha estado más presente que nunca a las puertas del primer aniversario de la dana. El llanto de las víctimas y los afectados el pasado 29 de octubre se ha visto en hasta doce ocasiones a lo largo de este año en las protestas que han tomado las calles para honrar la memoria de las víctimas y exigir responsabilidades por sus muertes. Su voz se ha llegado a escuchar incluso en el Parlamento Europeo o en el valle del Ahr (Alemania), a miles de kilómetros de la zona cero. Pero nada puede compararse a la última marcha celebrada este sábado, que ha sido todo un ejemplo de catarsis colectiva por el duelo que siente todo un pueblo. Más que una protesta, la marcha que ha recorrido el centro de Valencia ha sido todo un clamor contra el olvido y en favor de la justicia.

En la protesta se han concentrado miles de personas. Las estimaciones oficiales han llevado a la Delegación del Gobierno a hablar de más de 50.000 asistentes. Los datos de la Policía Local de Valencia rebajan esa cifra y sitúan la afluencia en 32.000 manifestantes.

Los asistentes han recorrido las calles del centro de la capital desde San Agustín hasta la plaza de la Virgen para pedir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión política del desastre que arrasó la provincia el pasado 29-O. El jefe del Consell ha estado en el centro de la diana de muchos de los cánticos que han proferido las miles de personas que han secundado la protesta. «El president, a Picassent» o «Mazón, dimisión», han sido algunos de los más coreados.

Las manifestaciones contra la gestión política de la catástrofe han roto hitos de afluencia masiva, sobre todo en las primeras convocatorias en las que se congregaron más de 100.000 personas. Las marchas han contado con seguimiento por parte de la sociedad valenciana, pero ninguna como la primera, que tuvo lugar el pasado 9 de noviembre cuando la conmoción por la tragedia todavía seguía a flor de piel y salieron a las calles de Valencia alrededor de 130.000 protestantes.

Un fuerte dispositivo policial de seguridad ha custodiado el normal desarrollo de esta convocatoria especial para conmemorar el aniversario de la riada. El recorrido de la manifestación se ha cubierto sin incidentes y de manera pacífica pese al fuerte cariz reivindicativo. Cabe recordar que la primera protesta se saldó con altercados en forma de enfrentamientos con los agentes y pintadas sobre el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento.

Ya en la plaza de la Virgen, donde la manifestación tenía señalado el final, se ha leído el manifiesto. Las declaraciones se han abierto con la afirmación de que «hace casi un año del día en que el presidente valenciano más indigno abandono a su pueblo». Estas palabras de la portavoz que ha intervenido han dado paso a duras y críticas proclamas apuntando a que «el pueblo valenciano se alzó en pie», declaración que ha desperado los aplausos de la plaza.

El contenido del manifiesto contenía críticas a los «recortes» y privatización en materia de Emergencias. Han cuestionado también a los empresarios por haber puesto vidas de los trabajadores en riesgo durante la riada o la construcción en zona inundable.

Todas las cuestiones que han saltado a la plaza han desembocado en reiterar uno de sus contantes mensajes, el que hace referencia a que aún no ha asumido responsabilidades políticas», advierten mientras otra portavoz lamenta las «mentiras» y el «maltrato» del Consell a las víctimas. «Verdad, reparación, humanidad, justicia y dignidad de todas las víctimas y sus familiares» han sido las palabras que han cerrado el acto. «Tres horas y cuarto más tarde sigue entrando gente a la plaza», han sacado pecho los organizadores.