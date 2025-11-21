Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este viernes 21 de noviembre de 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 21 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro

- El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»

- Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira

- Miguel Ricart elude una pena de dos años de cárcel por vender droga en un 'narcopiso' de Barcelona

- Valencia enciende las luces de la Navidad

