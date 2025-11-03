Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este lunes 3 de noviembre de 2025

Redacción Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:24 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este lunes 3 de noviembre en la Comunitat Valenciana:

- Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»

- Mazón mantiene el escaño de diputado por lo que sigue siendo aforado

- Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»

- Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»

- Adiós a los maceteros «feos» de Ribó: mobiliario sobrio de hormigón, flores de Pascua y granados para la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia

