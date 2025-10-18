Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este sábado 18 de septiembre de 2025

Las barcas llegando al embarcadero de la gola.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:28

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este sábado 18 de octubre en la Comunitat Valenciana:

La primera barrancada en llegar a l'Horta Sud fue la de los barrancos no vigilados por la CHJ

La 'flotilla' por Palestina desembarca en la Albufera

Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia

Aemet anuncia posibles lluvias en la Comunitat antes de la llegada del 'veroño'

Corberán: «Es momento de que todos demos un paso»

