Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este viernes 17 de octubre de 2025

Las falleras mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader.

Viernes, 17 de octubre 2025

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 17 de octubre en la Comunitat Valenciana:

Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre

El Gobierno entra en el debate de si Mazón debe ir al funeral de Estado por las víctimas de la dana

La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros

Las fallas de Especial pisan fuerte: así son los bocetos para 2026

El Valencia CF salda su deuda con Benicalap

