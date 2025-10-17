Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desinfla este sábado con la nueva tarifa: la única hora a cero euros para usar los electrodomésticos
Las falleras mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader.

Ver 28 fotos
Las falleras mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader.

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este viernes 17 de octubre de 2025

Redacción

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:19

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este viernes 17 de octubre en la Comunitat Valenciana:

Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre

El Gobierno entra en el debate de si Mazón debe ir al funeral de Estado por las víctimas de la dana

La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros

Las fallas de Especial pisan fuerte: así son los bocetos para 2026

El Valencia CF salda su deuda con Benicalap

Newsletter

Servicio gratuito de envío de noticias

Suscríbete al servicio gratuito de envío de noticias de LAS PROVINCIAS descargando gratis nuestra aplicación oficial para mantenerte informado en todo momento.

Cómo descargar la aplicación de LAS PROVINCIAS en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a http://app.lasprovincias.es con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de LAS PROVINCIAS y activa la opción 'Permitir notificaciones'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  2. 2 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  3. 3 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  4. 4

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  5. 5

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  8. 8 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  9. 9 El cártel de los Balcanes ocultó 1.700 kilos de cocaína en un arcón de acero para que el escáner no los detectara
  10. 10 Muere un hombre con movilidad reducida tras caerse por las escaleras en Benetússer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana