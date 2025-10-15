Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana Los temas más destacados de este miércoles 15 de octubre de 2025

Manifestación en las proximidades del Roig Arena.

Redacción Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:40 Comenta Compartir

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este miércoles 15 de octubre en la Comunitat Valenciana:

La protesta pro-Palestina junto al Roig Arena acaba con cinco detenidos, cargas policiales y varios heridos

Mazón llamó dos veces a Feijóo cuando llevaba una hora en el Cecopi

La exgerente de FGV recibirá una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios de la comisión del accidente del metro

LAS PROVINCIAS, primera parada de las falleras mayores de Valencia

Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves

