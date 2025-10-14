Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Eurojackpot de este martes deja 286.652,60 euros a un jugador español y el bote alcanza los 68.000.000 euros
Técnicos de Metrovalencia avisan a los usuarios que el tranvía no circula. Iván Arlandis

Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana

Los temas más destacados de este martes 14 de octubre de 2025

Redacción

Martes, 14 de octubre 2025, 20:35

Comenta

Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 14 de octubre en la Comunitat Valenciana:

Carmen y Marta tiran de corazón fallero para levantar Valencia

El PSPV pide confirmación por escrito a sus militantes de que se manifestarán contra Mazón

El juez abre juicio a Francis Puig por la trama de las ayudas y le reclama una fianza de 147.000 euros

Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química

Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá

Top 50
  1. 1 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  2. 2 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  3. 3 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  4. 4 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  5. 5 Entrevista al presunto asesino de Loli: «Esa noche le pegué un empujón y se dio un pescozón contra la pared»
  6. 6 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  7. 7 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  8. 8 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  9. 9 Aemet actualiza la previsión del tiempo para esta semana en la Comunitat: ¿Hasta cuándo lloverá?
  10. 10 Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia 2026: «Me he quedado en blanco, no me lo podía creer»

