Estas son las cinco noticias más importantes de hoy en la Comunitat Valenciana
Los temas más destacados de este martes 14 de octubre de 2025
Redacción
Martes, 14 de octubre 2025, 20:35
Estas son las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 14 de octubre en la Comunitat Valenciana:
Carmen y Marta tiran de corazón fallero para levantar Valencia
El PSPV pide confirmación por escrito a sus militantes de que se manifestarán contra Mazón
El juez abre juicio a Francis Puig por la trama de las ayudas y le reclama una fianza de 147.000 euros
Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
